رونالدو خسر الرهان.. نجم ليفربول يرحل رسميا

خسر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، رهانه على نجم ليفربول، والذي كان يسعى لاستقطابه إلى الفريق السعودي.

وطلب رونالدو من إدارة النصر، التحرك لحسم صفقة لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي، للانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولكن دياز، الذي أصر على الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، رفض عرض النصر السعودي.

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رحيل دياز إلى بايرن

وكشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أن إدارة بايرن ميونخ الألماني وافقت على صفقة انتقال لويس دياز، نجم ليفربول، مقابل 75 مليون يورو (65.6 مليون جنيه إسترليني / 88.1 مليون دولار).

يوجد دياز حاليًا في طوكيو مع بعثة ليفربول في الجولة التحضيرية ما قبل الموسم تحت قيادة المدير الفني آرني سلوت، لكن النادي الإنجليزي منحه الإذن بالسفر لإتمام انتقاله إلى بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني خلال الـ24 ساعة المقبلة.

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وكان ليفربول قد رفض عرضًا سابقًا من بايرن بقيمة 67.5 مليون يورو (58.6 مليون جنيه إسترليني / 78.8 مليون دولار) لضم اللاعب الكولومبي في وقت سابق من الصيف، لكن المفاوضات استؤنفت، كما أفادت صحيفة ذا أتلتيك يوم الجمعة.

وقالت الصحيفة: "كان ليفربول مصممًا على بيع دياز فقط بسعر يعكس قيمته السوقية الكاملة، خاصة بعد أن حقق النادي عائدات مالية من بيع عدد من لاعبيه هذا الصيف، بما في ذلك جاريل كوانساه وكاويمين كيليهر وترنت ألكسندر-أرنولد وناثانييل فيليبس".

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خروج دياز من معسكر ليفربول

يذكر أن دياز، الذي يرتبط بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2027، قد أعلن رغبته في مغادرة النادي هذا الصيف.

وأكد المدرب آرني سلوت أمس السبت أن إبعاد اللاعب عن مباراة ليفربول الودية أمام ميلان كان بسبب المفاوضات حول مستقبله.

وقال سلوت: "في حالة دياز، كان الأمر مرتبطًا بمستقبله، نعم، هناك الكثير من الشائعات حول هذا الموضوع، ولا يمكنني الخوض فيها. إنه يتدرب بشكل جيد جدًا معنا، لكننا قررنا، في الوقت الحالي، عدم إشراكه في المباريات بعد".

وأضاف: "نعم، تحدثت مع دياز حول هذا الأمر، لكنني معتاد على التحدث مع معظم لاعبيّ بانتظام. كما قلت، لوتشو يتدرب بشكل ممتاز، لكننا نرى أنه من الأفضل عدم مشاركته حاليًا، ولا يمكنني التعليق أكثر من ذلك".