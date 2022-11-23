تقارير: عائلة غلازر تدرس "بيعًا شاملًا" لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي

بدأت عائلة غلازر المالكة لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الممتاز عملية "استكشاف" خيارات مالية قد تشمل بيعًا مباشرًا للنادي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر أن عائلة غلازر تستعد للإعلان رسميًا عن عزمها فحص المصادر المحتملة للاستثمار الخارجي التي قد تشمل بيعًا شاملًا.

وقال التقرير إن عائلة غلازر تستعد للإعلان رسميًا عن عزمها فحص المصادر المحتملة للاستثمار الخارجي التي قد تشمل بيعًا شاملًا مضيًفا أن بيانًا يؤكد ذلك قد يصدر قريبًا.

وطلبت العائلة مشورة جهات مصرفية متخصصة في الاستثمارات بشأن العملية والتي قد تشمل البيع الكامل أو الجزئي، أو الشراكة الإستراتيجية مع أطراف ثالثة، وفقًا للتقرير.

ولم يرد مانشستر يونايتد على هذا التقرير حتى الآن.

يذكرأن الملياردير البريطاني جيم راتكليف أبدى رغبته في وقت سابق بشراء مانشستر يونايتد.

واشترت عائلة جليزر النادي مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (939.07 مليون دولار) في 2005 في صفقة تعرضت لانتقادات لتحميلها بعض الديون على النادي.