ميسي "يفجر" غضبا في الهند

اتهم الشريك التجاري لحكومة ولاية كيرالا الهندية، في مشروعها الطموح لاستضافة النجم ليونيل ميسي، الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بـ"الاحتيال"، بعد أن تسلّم مبلغًا قدره 14.8 مليون دولار أمريكي، لتنظيم زيارة لمنتخب التانغو للبلاد برفقة ميسي، ولكن تم إلغاء هذه الخطط في الوقت الحالي.

وقال أنتو أوغسطين، المدير التنفيذي لشركة Reporter Broadcasting Company، وهي الجهة المكلّفة بالتفاوض لإحضار أبطال العالم إلى الهند، إن الاتحاد الأرجنتيني لم يلتزم بتعهداته.

ووفقًا للعقد الموقّع بين الطرفين العام الماضي، كان من المفترض أن يخوض المنتخب الأرجنتيني الأول، بمشاركة ميسي تحديدًا، مباراتين وديّتين في ولاية كيرالا، إما خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر (6–14)، أو في نوفمبر (10–18).

كما أعلن وزير الرياضة في كيرالا، في. عبد الرحمن، أن ليونيل ميسي والمنتخب الأرجنتيني لن يزوروا الولاية هذا العام.

الخبر شكّل خيبة أمل كبرى لملايين عشاق كرة القدم في الهند، الذين انتظروا فرصة مشاهدة لاعب بقيمة ليونيل ميسي وهو يخوض مباراة مباشرة على أرضهم، إلا أن هذا الحلم سيتأجل إلى أجل غير مسمى.

وشدد أوغسطين: "الآن يقولون لنا: ما رأيكم في أن تكون الزيارة في سبتمبر 2026؟ هذا غير مقبول بالنسبة لنا، كأس العالم المقبلة ستنطلق في يونيو، ولا نعلم ما إذا كانت الأرجنتين ستظل بطلة العالم حينها، الاتفاق كان ينص على أن يخوض أبطال مونديال 2022 مباريات في كيرالا هذا العام".

من جانبه، قال وزير الرياضة: "إذا كانوا قد وافقوا على المجيء في أكتوبر، فعليهم الالتزام بذلك الموعد. العام المقبل هو عام انتخابات، ومقترحهم باللعب في أي وقت آخر غير مقبول بالنسبة لنا".

وقال وزير الرياضة في كيرالا إن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يجب أن يتحمل الخسائر التي تكبدها الرعاة نتيجة إلغاء الزيارة.

ويأتي هذا التطور في أعقاب تقارير تشير إلى أن ليونيل ميسي سيقوم بجولة في أربع مدن بشمال الهند خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث يُتوقع أن يزور كلكتا، أحمد آباد، مومباي، ونيودلهي، مع تنظيم فعاليات استعراضية في كل من ملعب "إيدن غاردنز" و"وانكهيدي ستاديوم".

وبحسب الجدول المعلن للجولة، فإن ولاية كيرالا ليست مدرجة ضمن خطط ميسي؛ ما شكّل خيبة أمل كبيرة لجماهير الولاية التي كانت تأمل في استقباله هذا العام.