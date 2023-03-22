رونالدو: الدوري السعودي سيحتل المرتبة الخامسة لأكثر دوريات العالم تنافسية

وسجل كريستيانو رونالدو هدفه الأول في مرسول بارك ملعب النصر منذ انتقاله من مانشستر يونايتد من ركلة حرة بعيدة المدى خلال الفوز 2-1 على أبها بعد انتفاضة متأخرة.

وأحرز الأسطورة البرتغالي 8 أهداف سابقة في الدوري خارج معقل النصر، وانتظرت جماهير "العالمي" طويلًا للاحتفال بقفزته الشهيرة، وكان متحمسًا للغاية بعد إخفاقه بهز الشباك في آخر 3 مباريات.

ويعد النصر خامس نادٍ في مسيرة رونالدو (37 عامًا) والحاصل على الكرة الذهبية 5 مرات.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد في 2021، قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي، وسبق له اللعب لسبورتنغ لشبونة البرتغالي كما لعب لريال مدريد.