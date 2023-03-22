رونالدو: الدوري السعودي سيحتل المرتبة الخامسة لأكثر دوريات العالم تنافسية
يرى البرتغالي كريستيانو رونالدو أن الدوري السعودي يشهد مستوى تنافسيًا متصاعدًا، سيجعله متقدمًا بشكل كبير.
وأعلن النصر، تعاقده رسميًا مع رونالدو، في 30 ديسمبر المنصرم، لينضم إلى صفوف "العالمي" خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد لمدة موسمين ونصف موسم.
وقال رونالدو خلال مؤتمر صحفي على هامش تواجده بمعسكر منتخب البرتغال استعدادًا لتصفيات يورو 2024 إن بطولة الدوري السعودي "فاجأته" بسبب المستوى الجيد للاعبي دوري روشن.
وأضاف: "أعلم أن الدوري السعودي ليس البريمرليغ، لكنني متفاجئ بشكل إيجابي من المستوى الرائع".
وأضاف: "إذا استمروا في تنفيذ الخطة التي وضعوها للدوري السعودي مستقبلًا، سيكون في السنوات القادمة خامس أو سادس أكثر الدوريات تنافسية في العالم".
رونالدو بعد توقيعه للنصر أصبح -بلا شك- أهم توقيع في تاريخ كرة القدم الآسيوية، والأكثر إثارة للدهشة، في العام 2022، فقد وقّع المهاجم لمدة موسمين ونصف موسم، وسيحصل على مبلغ 200 مليون يورو سنويًا مما يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في التاريخ.
وسجل كريستيانو رونالدو هدفه الأول في مرسول بارك ملعب النصر منذ انتقاله من مانشستر يونايتد من ركلة حرة بعيدة المدى خلال الفوز 2-1 على أبها بعد انتفاضة متأخرة.
وأحرز الأسطورة البرتغالي 8 أهداف سابقة في الدوري خارج معقل النصر، وانتظرت جماهير "العالمي" طويلًا للاحتفال بقفزته الشهيرة، وكان متحمسًا للغاية بعد إخفاقه بهز الشباك في آخر 3 مباريات.
ويعد النصر خامس نادٍ في مسيرة رونالدو (37 عامًا) والحاصل على الكرة الذهبية 5 مرات.
وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد في 2021، قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي، وسبق له اللعب لسبورتنغ لشبونة البرتغالي كما لعب لريال مدريد.