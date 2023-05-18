تقرير: ساديو ماني قد ينضم للدوري السعودي

أفادت صحيفة "ميرور" أنه من المتوقع أن يسعى ساديو ماني للرحيل عن بايرن ميونيخ هذا الصيف، حيث لا يُعتقد أن مستقبل المهاجم السنغالي سيكون مع توماس توخيل؛ ولذلك يرتبط بالانضمام للدوري السعودي.

وبعد القضايا التأديبية والأداء دون المستوى، يُعتقد أن ماني في طريقه للخروج من بايرن ميونخ ومع ذلك لن تكون هذه مهمة سهلة بسبب راتب اللاعب البالغ 17 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

ووفقا لصحيفة "ميرور" فإن راتب ماني يجعله أمام خيارات محدودة إذا أراد العثور على ناد جديد، حيث من غير المرجح أن يقبل المهاجم السنغالي تخفيض راتبه.

وبحسب "ميرور" فإن الدوري السعودي وجهة محتملة لساديو ماني.

ويتردد أن الهلال عرض على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 320 مليون جنيه إسترليني سنويا، ويعتقد أن هذه الأرقام ليست مطروحة على ماني، ولكن يمكنه السعي للحصول على راتب مرتفع.

وإلى جانب الدوري السعودي فإن أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وإنتر ميلان أندية محتملة أمام ماني كما ذكرت صحيفة "ميرور".

وانضم ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي مقابل 32 مليون يورو بعقد لمدة 3 مواسم.

لكن ماني لكم زميله ليروي ساني بعد مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي في دور الـ8 ما عرضه للعقاب.

وسجل ماني 12 هدفا وصنع 6 في 37 مباراة مع بايرن ميونخ هذا الموسم وشارك في 2200 دقيقة.