كنت أبحث عن جوتا بعد تعادلنا 2-2.. تصريح حزين من مدرب ليفربول

اعترف الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، أنه كان يبحث عن البرتغالي ديوغو جوتا، النجم الراحل، لينقذ الفريق بعد أن أدرك بورنموث التعادل 2-2، قبل أن يسجل كييزا ومحمد صلاح هدفين منحا الفوز لـ"الريدز" 4-2.

وكان النجم البرتغالي الراحل ديوغو جوتا معروفًا بأهدافه المتأخرة، خصوصًا حين يدخل بديلًا، وآخر أهدافه الشهيرة كانت في مرمى إيفرتون الجار العنيد لليفربول الموسم الماضي، وقاد من خلاله الفريق للفوز 1-0.

بعد المباراة، كشف سلوت أنه كان يتمنى لو أشرك جوتا.

وقال مدرب الريدز: "عادةً، عندما تكون النتيجة 2-2، يعرف الجميع اللاعب الذي أبحث عنه في تلك اللحظة".

وأضاف مدرب ليفربول: "كنت أتمنى لو أشركت ديوغو جوتا، لكنني لم أستطع لأسبابٍ قاهرة. لكن الليلة، فعل المشجعون واللاعبون ما فعله لنا مراتٍ عديدة في الماضي".

وتحدث سلوت عن الفوز وعزيمة لاعبيه، وقال: "واجه بورنموث فريقًا لم يستسلم أبدًا. فقدنا العديد من اللاعبين هذا الصيف، لكننا لم نفقد روحنا المعنوية".

كما تذكّر صاحب هدف الفوز البديل الإيطالي فيديريكو كييزا زميله الراحل، وقال: "كان الهدف لحظةً رائعةً بالنسبة لي، لكن قلبي مع ديوغو".

وأضاف المهاجم الإيطالي: "أعتقد، مما شاهدناه، أن ذلك كان يومه. تأثرتُ كثيراً بالجماهير التي رددت أغنيته طوال المباراة. كان الأمر مؤثراً للغاية بالنسبة لي. بعد الهدف، تعاطفتُ مع عائلته وشقيقه أندريه. هذا كل ما أستطيع قوله".

وتابع: "في النهاية، علينا التركيز على كرة القدم. أردنا الفوز اليوم. كانت مباراة صعبة، كنا متقدمين بهدفين نظيفين، ثم عادوا، لكننا أظهرنا لماذا نحن الأبطال. بالطبع، كان ديوغو سيفيدنا كثيرًا، لكن للأسف، كان في مكان آخر وساعدنا بطريقة أخرى.

الفرنسي هوغو إيكيتيكي، الذي سجل الهدف الأول للريدز وقدّم التمريرة الحاسمة للهدف الثاني، رغم كونه انضم إلى ليفربول بعد وفاة جوتا، لكنه شعر بعمق خسارته، وقال: "أردنا الفوز من أجل الجماهير التي حضرت الليلة ومن أجل ديوغو، وهذا ما فعلناه، لذا أنا سعيد للجميع".