أحرز السباح الفرنسي ليون مارشان ميداليته الذهبية الرابعة في أولمبياد باريس عندما فاز بسباق 200 متر فردي متنوع للرجال في زمن قياسي أولمبي اليوم الجمعة.

وأصبح مارشان أول رياضي فرنسي يحصل على أربع ميداليات ذهبية فردية، ليس بينها أي ميدالية ضمن مسابقات الفرق، في دورة أولمبية واحدة، وبات ثالث سباح فقط يفعل ذلك بعد الأمريكيين مايكل فيلبس ومارك سبيتز.

وفاز السباح الفرنسي (22 عاما) بسباق 400 متر فردي متنوع يوم الأحد الماضي ثم سباقي 200 متر فراشة و200 متر صدرا يوم الأربعاء محققا أرقاما أولمبية جديدة في جميع السباقات التي خاضها.

وقال مارشان، الملقب بـ"مايكل فيلبس الفرنسي"، عقب إنجازه المذهل:"إنه أمر لا يصدق، لقد كان حقاً إنجازا رائعا، تمكنت من توجيه طاقتي على الوجه الأكمل، كل جنبات المسبح وأرجائه كانت تساندني، في أربعة أيام حصدت أربع ميداليات هذا شيء رائع".

وعادل مارشان، الذي يتدرب تحت إشراف الأمريكي بوب بومان، مدرب الأسطورة مايكل فيلبس، إنجاز الأميركيين مارك سبيتز (1972)ومايكل فيلبس (2004 و2008) اللذين فازا بأربعة ألقاب فردية في السباحة خلال نسخة واحدة من الألعاب، فضلا عن الألمانية الشرقية كريستين أوتو (1988) في السيدات.

وتولى بومان، الذي درب أعظم رياضي أولمبي على مر العصور وهو مايكل فيلبس الحائز على 28 ميدالية أولمبية، تدريب مارشان في جامعة في أريزونا ولم يتركه السباح الفرنسي عندما انتقل المدرب (59 عاما) إلى أوستن في تكساس.