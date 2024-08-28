عائق وحيد أمام انضمام "جوكر" الهلال السعودي السابق إلى الزمالك

كشفت تقارير إعلامية عن وجود عائق أمام نادي الزمالك المصري، كي يتمم اتفاقه مع البيروفي أندريه كاريلو لاعب فريق القادسية السعودي، نجم وجوكر نادي الهلال السابق.

وقالت قناة "أون تايم سبورتس" إن هناك مفاوضات حدثت بالفعل بين مسؤولين من نادي الزمالك وممثلي اللاعب، ووافق كاريلو على ارتداء القميص الأبيض".

وأضافت القناة: "اللاعب طلب راتبًا ضخمًا، يفوق قدرات نادي الزمالك، وبعيد تمامًا عما رصدته الإدارة البيضاء، التي حددت سقفًا لرواتب اللاعبين دون أن تتخطاه".

واختتمت القناة تقريرها بأن الأمور ستكون بعيدة، حال أصر اللاعب البيروفي على طلباته المالية.

اتفاق نهائي مع البركاوي لمدة 3 سنين 🔥💣 كل حاجة عايز تعرفها عن صفقات الزمالك المحتملة.. وهذه حقيقة مفاوضات أندريه كاريو #الهدف Posted by OnTime Sports on Wednesday, August 28, 2024

وأكدت القناة في الوقت نفسه أن الزمالك نجح في الاتفاق مع المغربي كريم البركاوي، مهاجم الرائد السعودي السابق، وسيوقع اللاعب لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

كما نجح مواطنه محمود بنتايك في اجتياز الكشف الطبي، ومن المنتظر أن يوقع للزمالك، الذي نجح في الحصول عليه "مجانًا" من سانت إيتيان الفرنسي، على أن يتحمل راتبه السنوي فقط، البالغ 300 ألف دولار.