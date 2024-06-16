حملة سخرية من مهاجم منتخب المجر بسبب الوزن الزائد

ولعب مارتن آدم في صفوف عدة أندية مجرية على رأسها فاساس وكابوسفار وباكسي قبل الرحيل في صيف 2022 إلى أولسان الكوري الجنوبي حيث يلعب حتى الآن.

وسجل مارتن آدم في الموسم الماضي 8 أهداف بقميص أولسان خلال 20 مباراة من بينها 5 أهداف في دوري أبطال آسيا.

وأحرز مارتن آدم 3 أهداف دولية بقميص منتخب المجر خلال 21 مباراة منذ ظهوره الأول يوم 24 مارس 2022 أمام صربيا وديًا.