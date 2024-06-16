حملة سخرية من مهاجم منتخب المجر بسبب الوزن الزائد
يواجه مارتن آدم مهاجم منتخب المجر حملة من السخرية من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركته في لقاء سويسرا.
وخسر منتخب المجر على حساب سويسرا بنتيجة 1-3 في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).
ولعب مارتن آدم بديلًا في صفوف المجر على حساب ميلوس كيركيز في الدقيقة 79 من عمر المباراة.
وأثار الوزن الزائد للاعب صاحب الـ 29 عامًا تعليقات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحدث أحد المعلقين عن وزن لاعب المجر ساخرًا:" يبدو كأنه اسكتلندي أكثر منه مجري".
وتباينت تعليقات المتابعين الساخرة ضد لاعب المجر بين وصفه بالدبابة وتشبيهه بلاعبي الرغبي.
ولعب مارتن آدم في صفوف عدة أندية مجرية على رأسها فاساس وكابوسفار وباكسي قبل الرحيل في صيف 2022 إلى أولسان الكوري الجنوبي حيث يلعب حتى الآن.
وسجل مارتن آدم في الموسم الماضي 8 أهداف بقميص أولسان خلال 20 مباراة من بينها 5 أهداف في دوري أبطال آسيا.
وأحرز مارتن آدم 3 أهداف دولية بقميص منتخب المجر خلال 21 مباراة منذ ظهوره الأول يوم 24 مارس 2022 أمام صربيا وديًا.