نيمار يسجل أول أهدافه مع الهلال في شباك ناساجي بدوري أبطال آسيا (فيديو)

سجل البرازيلي نيمار داسيلفا هدفه الأول مع نادي الهلال السعودي في شباك منافسه ناساجي مازاندران الإيراني، خلال المباراة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، على ملعب آزادي في طهران، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

وتقدم فريق الهلال السعودي بالهدف الأول أمام ناساجي عن طريق ميتروفيتش برأسية رائعة داخل المرمى في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 58 سجل نيمار الهدف الثاني لفريقه من تصويبة رائعة بيسراه، ليبصم على هدفه الأول مع "الزعيم" بعد انضمامه إليه قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، في الميركاتو الماضي.