نيمار يسجل أول أهدافه مع الهلال في شباك ناساجي بدوري أبطال آسيا (فيديو)
سجل البرازيلي نيمار داسيلفا هدفه الأول مع نادي الهلال السعودي في شباك منافسه ناساجي مازاندران الإيراني، خلال المباراة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، على ملعب آزادي في طهران، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.
وتقدم فريق الهلال السعودي بالهدف الأول أمام ناساجي عن طريق ميتروفيتش برأسية رائعة داخل المرمى في الدقيقة 18.
وفي الدقيقة 58 سجل نيمار الهدف الثاني لفريقه من تصويبة رائعة بيسراه، ليبصم على هدفه الأول مع "الزعيم" بعد انضمامه إليه قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، في الميركاتو الماضي.
وشهد الشوط الأول حالتي طرد بواقع بطاقة حمراء لكل فريق في الدقيقة 38، لأمير محمد هوشماند لاعب الفريق الإيراني، وسلمان الفرج.
ويدخل الهلال مباراة اليوم وفي رصيده نقطة واحدة من تعادل مع نافباخور الأوزبكي 1-1 في العاصمة الرياض بالجولة الأولى.
ويعتبر الهلال برفقة الشباب الأكثر تحقيقا للفوز في الملاعب الإيرانية، بـ3 انتصارات لكل فريق.
والتقى الزعيم مع الفرق الإيرانية 46 مرة، حقق خلالها الفوز في 21 مباراة، وخسر 15 أخرى، بينما انتهت 10 مباريات بالتعادل.