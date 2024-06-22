تغطية مباشرة.. مباراة بلجيكا ورومانيا في كأس أوروبا 2024

وبعد الخسارة أمام سلوفاكيا، أجرى مدرب بلجيكا دومينيكو توديسكو تغييرات على التشكيلة الأساسية ليدفع بفرتونجن في مباراته الدولية رقم 155، فضلا عن الاعتماد على يوري تيليمانس في الخط الأمامي بدلا من لياندرو تروسار ودودي لوكيباكيو بدلا من يانيك كاراسكو.

وحافظت رومانيا، في المقابل، بصورة كبيرة على التشكيلة الأساسية التي فازت 3-صفر على أوكرانيا في الجولة الأولى.

وفيما يلي تشكيلتا المنتخبين:

بلجيكا: كوين كاستيلز وتيموتي كاستاني ويان فرتونجن وفاوت فايس وأرتور تيات وأمادو أونانا ويوري تيليمانس وكيفين دي بروين ودودي لوكيباكيو وجيريمي دوكو وروميلو لوكاكو.

رومانيا: فلورين نيتا وأندري راتيو ورادو دراجوسين وأندري بوركا ونيكوشور بانكو وماريوس مارين ورازفان مارين وفالنتين ميهايلا ودينيس مان ونيكولاي ستانسيو ودينس دراغوش.

وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة بلجيكا ورومانيا في "يورو 2024":