تغطية مباشرة.. مباراة بلجيكا ورومانيا في كأس أوروبا 2024
يختتم منتخبا بلجيكا ورومانيا منافسات الجولة الثانية من كأس أمم أوروبا 2024، وذلك عندما يلتقيان اليوم السبت لحساب المجموعة الخامسة التي تضم أيضا أوكرانيا وسلوفاكيا.
ويدخل منتخب الشياطين الحمر المباراة ساعيا إلى تعويض الخسارة المفاجئة في الجولة الأولى أمام سلوفاكيا (1 ـ 0) وإنعاش حظوظه في التأهل للدور الثاني فيما سيعمل المنتخب الروماني على تاكيد فوزه الباهر على اوكرانيا في مستهل مشاركته والمضي بثبات لدور الستة عشر.
وبعد الخسارة أمام سلوفاكيا، أجرى مدرب بلجيكا دومينيكو توديسكو تغييرات على التشكيلة الأساسية ليدفع بفرتونجن في مباراته الدولية رقم 155، فضلا عن الاعتماد على يوري تيليمانس في الخط الأمامي بدلا من لياندرو تروسار ودودي لوكيباكيو بدلا من يانيك كاراسكو.
وحافظت رومانيا، في المقابل، بصورة كبيرة على التشكيلة الأساسية التي فازت 3-صفر على أوكرانيا في الجولة الأولى.
وفيما يلي تشكيلتا المنتخبين:
بلجيكا: كوين كاستيلز وتيموتي كاستاني ويان فرتونجن وفاوت فايس وأرتور تيات وأمادو أونانا ويوري تيليمانس وكيفين دي بروين ودودي لوكيباكيو وجيريمي دوكو وروميلو لوكاكو.
رومانيا: فلورين نيتا وأندري راتيو ورادو دراجوسين وأندري بوركا ونيكوشور بانكو وماريوس مارين ورازفان مارين وفالنتين ميهايلا ودينيس مان ونيكولاي ستانسيو ودينس دراغوش.
وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة بلجيكا ورومانيا في "يورو 2024":
الدقيقة 1: الحكم البولندي مارشينياك يعطي إشارة انطلاق المباراة.
الدقيقة 2: المنتخب البلجيكي دون مقدمات يسجل هدف المباراة الاول: روميلو لوكاكو يتوغل في دفاعات رومانيا، ويرسل تمريرة رائعة لزميله يوري تيليمانس الذي يسدد بشكل مميز كرة في الزاوية اليسرى للمرمى. النتيجة تتغير بشكل مبكر جدا (1 ـ 0) لبلجيكا.
الدقيقة 6: رادو دراجوسين لاعب وسط رومانيا يقفز أعلى من دفاع بلجيكا ليضع رأسية مميزة انبرى لها كوين كاستيل بتصدٍّ رائع وهي تتجه نحو سقف المرمى ليمنح المنتخب الروماني فقط ضربة ركنية.
الدقيقة 17: منتخب الشياطين الحمر يعود لتهديد مرمى رومانيا: دودي لوكيباكيو يتلقى كرة داخل المنطقة بعد هجمة رائعة يقودها دي بروين. يسيطر على الكرة قبل أن يسدد على يسار المرمى لكنه يجد فلورين نيتا يقظا في الذود عن شباكه، الكرة تنتهي على غرار المحاولة الرومانية إلى ركلة ركنية.
الدقيقة 30: المنتخب البلجيكي يواصل هجماته دون هوادة: جيريمي دوكو يسدد كرة قوية على يسار المرمى. لكن تصدي الحارس الروماني كان أجمل من التصويبة نفسها.
الدقيقة 45+ 2: البولندي مارشينياك يعلن نهاية الشوط الأول على تقدم بلجيكا على رومانيا بهدف دون رد.