اقترب نادي الزمالك المصري من التعاقد مع عبد الرحمن مزيان مهاجم فريق شباب بلوزداد الجزائري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية أن عبد الرحمن مزيان عبد موجود حاليًا في مصر، للاتفاق على انتقاله إلى الزمالك.

ويعقد اللاعب جلسة مفاوضات مع مسؤولي الأبيض، وفي حالة الاتفاق على القدوم إلى مصر، يدفع نادي الزمالك الشرط الجزائي في عقد مزيان مع فريق شباب بلوزداد.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي بعقد اللاعب 30 مليون دينار جزائري، أي ما يقرب من 140 ألف دولار.

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وتُوج عبد الرحمن مزيان أخيرًا مع نادي شباب بلوزداد الجزائري بلقب كأس الجزائر 2024، على حساب فريق مولودية الجزائر.

وخلال الموسم الماضي، لعب الرحمن مزيان في 43 لقاء مع شباب بلوزداد، وسجل 12 هدفًا، وصنع 6 أهداف.

وقبل ذلك، لعب مزيان لكل من اتحاد العاصمة الجزائري، والترجي التونسي، والعين الإماراتي.