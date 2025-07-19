مفاجأة الاستاد الجديد.. نائب رئيس الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير (فيديو)

كشف هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر التطورات بشأن فرع القلعة البيضاء بمدينة السادس من أكتوبر، وتفاصيل إنشاء استاد خاص بالأبيض.

وكان هشام نصر أجرى مؤخرا زيارة لفرع نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، لمتابعة سير الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى من المشروع، وتفقد الملاعب الخارجية وملاعب كرة القدم التي بدأ العمل فيها، مؤكدا أهمية الإسراع في تنفيذها نظرا لأهميتها الرياضية الكبيرة.

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وقال هشام نصر في تصريحات تلفزيونية: "بدأنا في فرع 6 أكتوبر، حيث انتهينا من جميع التصاميم، وبدأنا التنفيذ الفعلي في ملاعب الكرة الطائرة وكرة السلة، بالإضافة إلى بعض المنشآت الاستثمارية".

وأضاف: "قمنا بتعديل أحد البرامج بما يتماشى مع السياسة الجديدة لكرة القدم، حيث سنجهز ملاعب كرة القدم في الفرع الجديد لتكون موجودة بنهاية العام، على أن ينتقل الفريق الأول لكرة القدم للتدريب هناك مبدئيا، وستكون جودة الملاعب على مستوى يليق بالفريق، إلى حين الانتهاء من باقي المباني، التي ستُنفذ بأعلى المعايير، وبعد ذلك ستنتقل جميع الفرق إلى الفرع الجديد".

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وشدد: "استاد الزمالك لن يكون بمفهوم الاستاد الكبير؛ لأن دراسة الجدوى لاستاد كامل تظهر أن المشروع غير مربح لنادي الزمالك ولا يتوافق مع أولوياته الحالية، نظرا لكثافة العضويات في الفرع الأساسي، لذلك نحتاج فرعا جديدا".

وأوضح: "سننشئ ملعب كرة قدم بمدرجات تتراوح سعتها بين 8 و10 آلاف متفرج، وهذا سيفي بغرض المباريات لحد معين، لكن الاستاد الكبير نجهز له مفاجأة ولكن لن يكون في الموقع الحالي".

وتطرق هشام نصر للحديث عن وضع الفريق وتجربة المدير الرياضي الجديد جون إدوارد، قائلا: "خلال آخر عام ونصف العام فزنا بـ 3 بطولات وأهدرنا الرابعة بركلة جزاء، لا يوجد رضا تام ونطمح في نتائج أفضل ومن ثم يجب أن نأخذ خطوة للأمام".

وأردف: "أعتقد أن التغييرات والتعاقدات وطريقة إدارة المنظومة تأتي بحالة من الرضا تجعل الناس تصبر على التجربة".

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واختتم: "فزنا بعدة بطولات بالقائمة نفسها التي كنا نملكها. الزمالك حاضر والمسألة ليست بالأسماء فقط فهناك "روح الفانيلة البيضاء" وهناك لاعبون يبذلون كل جهدهم ويحققون النتائج. والهدف من التعاقدات هو محاولة رفع الجودة، أعتقد أن هناك حالة من الرضا لدى الجماهير حاليا تجاه إدارة المنظومة؛ ما سيجعلهم يتحلّون بالصبر تجاه هذه التجربة، فالتغيير لا يحدث بعصا سحرية، وفترة البناء تحتاج إلى وقت، وعلى الناس أن تتحلى بالصبر، لدينا هدف واضح نعمل جميعا من أجل تحقيقه".