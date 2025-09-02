غوندوغان يرحل إلى غلطة سراي التركي مجاناً

أعلن نادي غلطة سراي التركي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة مجانية.

وقال بيان صادر عن نادي غلطة سراي إن غوندوغان وقع رسمياً عقود انتقاله مع الفريق حتى نهاية موسم 2026/2027.

وأضاف البيان: "سيتم دفع راتب سنوي قدره 4.5 مليون يورو في الموسم الحالي وسيتم دفع المبلغ نفسه في الموسم التالي".

وكان غوندوغان صاحب الـ 34 عاماً قد بدأ مشواره مع كرة القدم مع ناديي شالكه وبوخوم على صعيد قطاع الناشئين قبل انضمامه للفريق الأول بنادي نورمبيرغ في شتاء 2009.

وانضم لاعب الوسط المخضرم إلى بروسيا دورتموند الألماني في صيف 2011 قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2016 حيث عرف التألق تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وخاض غوندوغان تجربة قصيرة مع برشلونة الإسباني موسم 2023 – 2024 قبل عودته إلى مانشستر سيتي ثم انتقاله للدوري التركي بقميص غلطة سراي.

وكان غلطة سراي قد أبرم عدة صفقات قوية لتدعيم صفوفه على رأسها التعاقد نهائياً مع النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي وليروي ساني نجم بايرن ميونخ الألماني.