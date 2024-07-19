هزّ الهلال السعودي شباك منافسه نادي فينر نويشتات النمساوي بأربعة أهداف كاملة في الشوط الأول من المباراة التي تدور بين الفريقين في الوقت الحالي وذلك ضمن استعداداتهما لانطلاق موسم 2024 ـ 2024.

واستهل الهلال المتوج خلال الموسم الماضي بالثلاثية التاريخية في السعودية، وذلك بإحرازه على لقبي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر، سلسلة مبارياته الودية التحضيرية بملاقاة نادي فينر نويشتات، الناشط بدوري الدرجة الثالثة النمساوي.

وبعد مضي 3 دقائق فقط تمكن المهاجم الصربي ميتروفيتش من افتتاح التسجيل للهلال بعد هجمة سريعة انتهت بكرة عرضية داخل مناطق الجزاء أودعها الصربي داخل الشباك.

وفي الدقيقة 12 نجح المدافع خليفة الدوسري من استغلال ضربة ركنية ليضيف الهدف الثاني للهلال بتصويبة رأسية سكنت الزاوية اليمني العليا لمرمى نويشتات.

وتواصلت سيطرة الهلال الذي تمكن من تسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 20 و37 على التوالي عن طريق عبد الله الحمدان ثم عن طريق القائد سالم الدوسري الذي سجل هدفا جميلا عندما رفع الكرة بالحارس بطريقة مميزة.

ودخل الهلال المباراة بالتشكيلة التالية : ياسين بونو ـ خليفة الدوسري ـ اليامي ـ تمبكتي ـ لودي ـ ناصر ـ سالم الدوسري ـ الحمدان ـ كنو ـ ميشيل ـ ميتروفيتش.

ويلاقي الهلال السعودي في ثاني مبارياته الودية نادي العربي القطري.

ويخوض الهلال معسكره التحضيري استعدادا للموسم الجديد الذي يبدأ بمباراة نصف نهائي كأس السوبر أمام الأهلي في 13 أغسطس المقبل.