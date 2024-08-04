لفت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الانتباه، بعد نمو مفاجئ في عضلات يده، خلال قيامه بتدريبات رياضية.

وأصيب ميسي في كاحله خلال المباراة النهائية لمنتخب الأرجنتين ضد كولومبيا، في نهائي كوبا أمريكا، ويغيب عن الملاعب منذ تلك اللحظة.

وتم تداول صورة ظهر فيها ميسي وهو يجري تدريبات في الصالة الرياضية، أظهرت نموًا ضخمًا في عضلاته.

وقد ينافس ميسي خصمه الدائم كريستيانو رونالدو، ولكن هذه المرة من خلال الكتل العضلية في جسمه.

وغاب ميسي عن مباريات فريقه إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، إضافة إلى غيابه عن مباراة كل النجوم، التي تقام بين نجوم الدوري الأمريكي ونجوم الدوري المكسيكي.

وسجل الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات 12 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة في أول 12 مباراة مع إنتر ميامي عام 2024، ليكون أسرع من ساهم في 25 هدفا في موسم واحد للدوري الأمريكي.