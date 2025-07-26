3 مؤشرات "تُفزع" جمهور الزمالك

أصابت الهزيمة الودية الأخيرة أمام وادي دجلة، جماهير نادي الزمالك بحالة من القلق والترقب مع اقتراب انطلاق موسم 2025-2026، رغم التغييرات الواسعة والتدعيمات الإدارية والفنية وصفقات الانتقالات الصيفية.

تظل المباريات الودية غير كافية للحكم على جاهزية الفريق للمنافسة على الألقاب، ولكن كشفت المباراة الأخيرة للزمالك عن حاجة الفريق لترتيب سريع في بعض المراكز ومعالجة مشكلات التنظيم الدفاعي والهجومي.

كما أعطت المباريات الودية الأخيرة مؤشراً ولو بسيطاً على حالة الفريق المنتظرة في الموسم المقبل.

قلق جماهيري

تعيش الجماهير البيضاء في حالة من الانتظار المشوب بالحذر، وسط آمال أن تنجح الصفقات الجديدة والانضباط الفني في تجاوز المؤشرات السلبية.

كما تتمنى جماهير الزمالك استعادة صورة الفريق المنافس الجاد على البطولات، لا سيما مع التاريخ الكبير والطموحات المستمرة في عودة الفريق لمنصات التتويج.

ورغم أهمية تجريب التشكيلة خلال المباريات التحضيرية، إلا أن هناك 3 مؤشرات بارزة بدت "مقلقة" بالنسبة لعشاق القلعة البيضاء:

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1/ جفاف هجومي في الوديات

أظهرت المواجهات الودية التي خاضها الزمالك خلال معسكر العاصمة الإدارية تراجعاً واضحاً على المستوى الهجومي، خصوصاً في مباراة وادي دجلة الأخيرة التي انتهت بالخسارة بهدف دون رد جاء من ضربة جزاء.

رغم فوز الزمالك في أولى ودياته على رع بهدف نظيف ثم انتصاره المثير على الشمس بنتيجة 5-4، إلا أن خط الهجوم بدا باهتاً ولا يمتلك الحلول في مباراة دجلة الحاسمة، وهو ما زاد من هواجس الجماهير حول فعالية التشكيلة الهجومية في الموسم الجديد.

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2/ عدم دعم خط الهجوم بأسماء "ثقيلة"

رغم جذب الإدارة لعدة صفقات أبرزها الأنجولي شيكو بانزا (من إستريلا دا أمادورا)، وعمرو ناصر وأحمد شريف (من فاركو)، بالإضافة للفلسطيني آدم كايد والمهدي سليمان حارس المرمى، إلا أن الجماهير لاتزال تنتظر ضم مهاجم سوبر أو اسم "ثقيل".

وترغب الجماهير في صفقة هجومية "سوبر"، لإعادة القوة الضاربة لهجوم القلعة البيضاء.

وتبقى الحاجة لدعم هجومي كبير قائمة، خاصة في وجود أزمات سابقة تتعلق بعدم حسم المباريات في المواسم الأخيرة.

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3/ اقتراب انطلاق الموسم دون "حسم فني"

يتضاعف القلق لدى جماهير الزمالك باقتراب انطلاق المسابقات مع استمرار تجربة التشكيلات الحديثة وعدم اكتمال الانسجام.

وازداد القلق بسبب حدوث تغييرات جوهرية في تركيبة الفريق بعد تولي الجهاز الفني الجديد بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، ومع ضيق الوقت المتبقي حتى ضربة البداية، تخشى الجماهير البيضاء من عدم الاكتمال الفني وعدم الانسجام قبل منافسات الموسم الجديد.