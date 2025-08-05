كم دفع الزمالك في أول ميركاتو لجون إدوارد؟

يتصدر اسم جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، المشهد داخل أروقة القلعة البيضاء وبين جماهير النادي بعد أن بدأ عمله بمهمة شاقة لإعادة ترتيب الأوراق بعد موسم باهت وملئ بالأزمات.

واستعان الزمالك بخدمات جون إدوارد بعد نهاية الموسم الماضي من أجل إعادة بناء الفريق الأبيض.

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ونجح جون إدوارد في إبرام 9 صفقات جديدة للزمالك قبل 24 ساعة من غلق باب الانتقالات في الدوري المصري.

واتبع إدوارد سياسة جديدة في التعامل مع سوق الانتقالات بعدما اعتمد الزمالك على دفع مبالغ أقل بكثير من المواسم الماضية.

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ويستعرض موقع "إرم نيوز" تكلفة صفقات الزمالك في أول ميركاتو لجون إدوارد:

صفقة مجانية

الزمالك تعاقد مع الحارس المهدي سليمان بعد نهاية عقده مع الاتحاد السكندري في صفقة مجانية لم تكلف القلعة البيضاء شيئاً.

ويملك المهدي سليمان خبرات كبيرة نتيجة لعبه مع عدة أندية على رأسها: بيراميدز، وإنبي، وغزل المحلة.

تكلفة الصفقات

بحسب موقع ترانسفير ماركت، فإن صفقات الزمالك هذا الموسم كلفت النادي حتى الآن 4.8 مليون يورو تقريباً، بجانب مليون يورو أخرى لتفعيل بند شراء عقد اللاعب المغربي محمود بنتايج.

وكلفت صفقة التعاقد مع محمد إسماعيل مدافع زد 868 ألف يورو، وهي نفس تكلفة صفقة عمرو ناصر مهاجم فاركو.

ووصل صفقة شيكو بانزا إلى 680 ألف يورو، كما أن صفقة أحمد ربيع كلفت الزمالك 630 ألف يورو بجانب صفقة أحمد شريف وصلت إلى 600 ألف يورو.

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وبلغت قيمة صفقة عبد الحميد معالي 428 ألف يورو، كما أن صفقة عدي الدباغ وصلت إلى 300 ألف يورو.