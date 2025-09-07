لتحقيق أول ألقاب الموسم.. النصر السعودي يحفز لاعبيه بصندوق فارغ (صورة)

لجأت إدارة النصر السعودي لحيلة غريبة من أجل تحفيز لاعبيها لحصد البطولات مع انطلاق الموسم الجديد لدوري روشن للمحترفين.

وكان النصر بدأ موسمه بخسارة لقب السوبر السعودي بالسقوط في النهائي أمام الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل "2-2".

ومع بدء مشوار الفريق في دوري روشن حقق "العالمي" فوزًا كبيرًا على منافسه التعاون بخماسية نظيفة.

وبحسب ما ذكرته التقارير الإعلامية، فإن "في مدخل نادي النصر وبجوار بطولات الفريق تم وضع صندوق فارغ وكُتب عليه تاريخ هذا الموسم تحفيزاً للاعبين بجلب بطولة جديدة توضع بداخله، في لقطة تحفيزية للاعبين ليضعوا نصب أعينهم ضرورة ملء هذا الصندوق بكأس جديدة".

وواصل النصر تدعيمات الفريق هذا الموسم بصفقات نارية، حيث ضم، مساء أمس السبت، هارون كمارا، قادمًا من الشباب.

وبات كمارا ثاني لاعب من فريق الشباب ينتقل إلى النصر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد زميله نادر الشراري.

وسبق لكمارا اللعب في اتحاد جدة والاتفاق والشباب قبل أن يرتدي قميص النصر.

ويُعد كمارا سابع صفقات النصر هذا الصيف، بعد ضم البرتغالي جواو فيليكس، والفرنسي كينغسلي كومان، والإسباني إينيغو مارتينيز، و3 لاعبين محليين: نادر الشراري، وعبدالملك الجابر، وسعد الناصر، في إطار سعي النادي لتعزيز تشكيلته للموسم الجديد.