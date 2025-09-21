انتقاما من ريال مدريد.. هل تمهد فرانس فوتبول لمنح لامين يامال الكرة الذهبية؟

كتب – نور الدين ميفراني

تستعد مجلة "فرانس فوتبول" للإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2025، مساء يوم الاثنين، وسط ترقب العديد من المتابعين، في ظل صراع قوي بين الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، والإسباني لامين يامال، نجم برشلونة.

ورغم أن الترشيحات تصب في صالح نجم الفريق الباريسي لقيادته الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن عدة مؤشرات تشير أن المفاجأة قد تحصل ويتوج النجم الإسباني بالجائزة الثمينة.

أخبار ذات علاقة فرانس فوتبول تختار أسطورة برشلونة لتقديم الكرة الذهبية في حفل التتويج

أخبار ذات علاقة وفد برئاسة لابورتا.. برشلونة يعلن حضور لامين يامال حفل الكرة الذهبية

وظهرت عدة مؤشرات مؤخرا تفتح الباب أمام لامين يامال للتتويج بالكرة الذهبية لعام 2025، أبرزها:

البرازيلي رونالدينيو يسلم الجائزة

اختارت المجلة الفرنسية البرازيلي رونالدينيو، الفائز بالكرة الذهبية لعام 2005، حين كان لاعبا لبرشلونة ليسلم الجائزة للمتوج.

واختيار نجم سابق لبرشلونة النادي الذي يلعب له لامين يامال يثير الشكوك بشأن هوية الفائز.

تسريبات عن احتمالية فوز المرشح الأقل حظا

كما ظهرت عدة تسريبات ومقالات إعلامية تتوقع ما يحدث هذه السنة في الجائزة وفوز المرشح الأقل حظا، كما حدث خلال السنة الماضية حين خطف الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، الجائزة من المرشح الأبرز البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.

وقد تحدث أيضا المفاجأة هذه السنة ويخطف لامين يامال الجائزة من المرشح الأبرز الفرنسي عثمان ديمبيلي.

انتقام من مقاطعة ريال مدريد

قاطع ريال مدريد حفل جائزة الكرة الذهبية السنة الماضية ورغم محاولة الصلح من قبل المجلة العريقة هذه السنة، لكنه واصل قرار المقاطعة ولن يحضر أي من أفراد الميرنغي أيضا هذه السنة في الحفل الذي سيقام في باريس.

وقد يكون منح الجائزة لنجم برشلونة لامين يامال انتقاما من ريال مدريد لكون الفائز لاعبا من الغريم التقليدي.

تسريب عن حملات لدعم عثمان ديمبيلي

تم تسريب عدة تقارير عن حملات قام بها فريق باريس سان جيرمان لدعم مرشحه الأبرز نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي، وفي وقت قريب من الإعلان الرسمي عن الفائز.

وتأتي التسريبات كإشارة لمنح الجائزة لغريمه لامين يامال حفاظا على مصداقيتها وعدم توجيه أصابع الاتهام مجددا لها هذه السنة.

أخبار ذات علاقة استبعد الجميع ورشحه 6 مرات.. تييري هنري يختار مرشحه للكرة الذهبية

وفد كبير من برشلونة برئاسة خوان لابورتا يحضر الحفل

وسوف يحضر برشلونة حفل الإعلان عن جوائز مجلة "فرانس فوتبول"، ومن بينها جائزة الكرة الذهبية بوفد كبير برئاسة خوان لابورتا، رئيس النادي، وحضور عدة أعضاء ولاعبين ومدربين لمساندة النجم لامين يامال؛ وهو ما قد يعطي تلميحات عن علمهم بفوز لاعبهم بالجائزة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة سيمثل على نطاق واسع في حفل باريس، سواء في فريق الرجال أو السيدات، مشيرة إلى أن الثنائي "بيدري وروبرت ليفاندوفسكي" سوف يغيبان عن الحفل.

وأعلن برشلونة أسماء اللاعبين واللاعبات والمدربين والإداريين الذين سيحضرون الحفل، حيث سيكون لامين يامال ورافينيا وباو كوبارسي هم لاعبو الفريق الأول الذين سيحضرون الحفل، برفقة المدرب هانز فليك، الذي قدم موسما رائعا في 2024-2025.

كما سيسافر جوردي كرويف -المدعو ممثلًا لعائلة يوهان كرويف- مع بعثة برشلونة بقيادة رئيس النادي جوان لابورتا.