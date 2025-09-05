ميسي يصدم الجماهير الأرجنتينية قبل كأس العالم

إرم نيوز – نور الدين ميفراني

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي مخاوف الجماهير الأرجنتينية حول مشاركته في كأس العالم 2026.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين لفوز عريض على حساب فنزويلا بنتيجة 3-0 فجر اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم بعدما سجل هدفين.

وتلقى النجم الأرجنتيني بحضور عائلته تكريما كبيرا من جانب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم والجماهير قبل مباراة فنزويلا وهو ما دفع ميسي للبكاء تأثراً بهذا التكريم.

وكانت مباراة فنزويلا على الأرجح الأخيرة للأسطورة ميسي مع منتخب بلاده على أرض الأرجنتين.

وألمح ميسي لإمكانية عدم خوض نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وبعد الوداع المؤثر، تحدث نجم الأرجنتين عن مشاعره قائلاً:" أنا أعلم أنها آخر مباراة هنا".

وأضاف:" لقد مررت بالكثير من التجارب على هذا الملعب. جيدة، وليست جيدة تمامًا، لكن اللعب في الأرجنتين أمام جماهيرنا دائمًا ما يكون ممتعًا، ويزداد الأمر متعة بعد الفوز.. استمتعنا بكل مباراة على مدار سنوات عديدة".

وتابع قائد الأرجنتين: "لطالما حلمتُ بالوصول إلى هذه المرحلة، أن أكون مع جماهيري لسنوات طويلة، شعرتُ بالود في برشلونة، وما زلتُ كذلك. وكان حلمي أن أحظى به هنا في بلدي أيضًا، مع الشعب الأرجنتيني لسنوات طويلة".

وواصل:"ناقشنا أمورًا كثيرة، لكنني ما زلتُ أحتفظ بكل ما قدمناه مع المجموعة، الذين بذلوا قصارى جهدهم. كل ما مررنا به كان رائعًا".

وتحدث قائد الأرجنتين ليونيل ميسي عن مشاركته في كأس العالم القادمة وقال :"في ذلك الوقت، لم أكن لأتمكن من المشاركة في كأس العالم القادمة نظرًا لتقدم عمري ووصولي إلى 38 عاماً، كان من المنطقي ألا يحدث ذلك. لكننا وصلنا بالفعل، أنا متحمس على كل الأحوال".