أندرتيكر يقف أمام سمكة قرش لحماية زوجته (فيديو)

لم يتردد مارك ويليام كالاوي الشهير بـ"أندرتيكر"، والبالغ من العمر 58 عامًا، في الوقوف أمام سمكة قرش سبحت بالقرب من الشاطئ لحماية زوجته.

وصوّرته زوجته ميشيل ماكول وهو يقف بينما كانت سمكة القرش تسبح بالقرب من الشاطئ.

وغردت ماكول لاحقًا أنه تبين أن سمكة القرش هذه لا تهاجم الناس في الواقع، لكنها قالت إن زوجها لم يكن يعرف ذلك وقت الحدث.