أندرتيكر يقف أمام سمكة قرش لحماية زوجته (فيديو)
لم يتردد مارك ويليام كالاوي الشهير بـ"أندرتيكر"، والبالغ من العمر 58 عامًا، في الوقوف أمام سمكة قرش سبحت بالقرب من الشاطئ لحماية زوجته.
وصوّرته زوجته ميشيل ماكول وهو يقف بينما كانت سمكة القرش تسبح بالقرب من الشاطئ.
وغردت ماكول لاحقًا أنه تبين أن سمكة القرش هذه لا تهاجم الناس في الواقع، لكنها قالت إن زوجها لم يكن يعرف ذلك وقت الحدث.
وكتبت ماكول على موقع "تويتر": "كنت أستمتع بقراءة كتاب على الشاطئ عندما كانت هذه السمكة، تشبه إلى حد كبير سمكة القرش".
وتابعت: "لقد كان حقيقيا.. لكن مجرد سمكة قرش كبيرة وجميلة، لا يعني ذلك أن أندرتيكر اللطيف كان يعلم ذلك".
كما شاركت لقطات منفصلة للحيوان وهو ينجرف حول المياه الضحلة، قبل أن يبدأ في النهاية في السباحة بعيدًا والعودة إلى البحر.
ولم يرد أندرتيكر على تغريدات زوجته.
وتزوجت ماكول، البالغة من العمر 40 عامًا، من أندرتيكر، الذي يكبرها بـ 18 عامًا، في عام 2010 ولديهما طفل.
وتزوج أندرتيكر ثلاث مرات وله ولد من زوجته الأولى وابنتان من زوجته الثانية.
ولم تذكر ماكول مكان وقت الحادث، وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن شجاعة أندرتيكر كانت مدهشة بالنظر إلى أن هجمات سمك القرش باتت شائعة.
وكانت هناك زيادة في الهجمات في نيويورك وفلوريدا، وتم الإبلاغ عن 19 هجومًا لأسماك القرش في الولايات المتحدة هذا العام وحده.