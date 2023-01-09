عراك شوارع بين فيران توريس وسافيتش (فيديو)

وحسم برشلونة الفوز بهدف نظيف سجله الفرنسي عثمان ديمبلي في الشوط الأول بتسديدة من مدى قريب بعد مجهود من بيدري وجافي.

وحافظ برشلونة على فارق الثلاث نقاط في صدارة الليغا مع ريال مدريد حامل اللقب بفوزه الصعب على أتلتيكو المنافس على اللقب.

وفي المقابل ظل رصيد أتلتيكو 27 نقطة في المركز الخامس متأخرا بفارق 14 نقطة عن النادي الكتالوني المتصدر بعد 16 مباراة.

واحتاج برشلونة إلى وقت إضافي للفوز على إنتر سيتي المنافس في دوري الدرجة الثالثة ليفوز 4-3 في مباراة مثيرة يوم الأربعاء الماضي ليتأهل إلى دور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا.