اشتباك فيران توريس وسافيتش
اشتباك فيران توريس وسافيتش

عراك شوارع بين فيران توريس وسافيتش (فيديو)

قمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة اشتعلت في اللحظات الأخيرة باشتباك فيران توريس وسافيتش والتحامهما بالأيدي
فارس عياش

اشتعلت الأجواء في الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في استاد واندا ميتروبوليتانو مما تسبب في عراك شوارع بين فيران توريس لاعب برشلونة وستيفان سافيتش مدافع أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع اشتبك اللاعبان بدون كرة لدرجة أن كل منهما أمسك بقميص الأخر على الأرض وطال التحامهما على الأرض مدة طويلة دون تدخل أي من اللاعبين قبل أن ينتبه الحكم ويشهر بطاقة حمراء مباشرة لكل منهما.

قمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة اشتعلت في اللحظات الأخيرة باشتباك فيران توريس وسافيتش والتحامهما بالأيدي
اشتباك فيران توريس وسافيتش
الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

وحسم برشلونة الفوز بهدف نظيف سجله الفرنسي عثمان ديمبلي في الشوط الأول بتسديدة من مدى قريب بعد مجهود من بيدري وجافي.

وحافظ برشلونة على فارق الثلاث نقاط في صدارة الليغا مع ريال مدريد حامل اللقب بفوزه الصعب على أتلتيكو المنافس على اللقب.

وفي المقابل ظل رصيد أتلتيكو 27 نقطة في المركز الخامس متأخرا بفارق 14 نقطة عن النادي الكتالوني المتصدر بعد 16 مباراة.

واحتاج برشلونة إلى وقت إضافي للفوز على إنتر سيتي المنافس في دوري الدرجة الثالثة ليفوز 4-3 في مباراة مثيرة يوم الأربعاء الماضي ليتأهل إلى دور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا.

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