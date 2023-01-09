عراك شوارع بين فيران توريس وسافيتش (فيديو)
اشتعلت الأجواء في الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في استاد واندا ميتروبوليتانو مما تسبب في عراك شوارع بين فيران توريس لاعب برشلونة وستيفان سافيتش مدافع أصحاب الأرض.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع اشتبك اللاعبان بدون كرة لدرجة أن كل منهما أمسك بقميص الأخر على الأرض وطال التحامهما على الأرض مدة طويلة دون تدخل أي من اللاعبين قبل أن ينتبه الحكم ويشهر بطاقة حمراء مباشرة لكل منهما.
وحسم برشلونة الفوز بهدف نظيف سجله الفرنسي عثمان ديمبلي في الشوط الأول بتسديدة من مدى قريب بعد مجهود من بيدري وجافي.
وحافظ برشلونة على فارق الثلاث نقاط في صدارة الليغا مع ريال مدريد حامل اللقب بفوزه الصعب على أتلتيكو المنافس على اللقب.
وفي المقابل ظل رصيد أتلتيكو 27 نقطة في المركز الخامس متأخرا بفارق 14 نقطة عن النادي الكتالوني المتصدر بعد 16 مباراة.
واحتاج برشلونة إلى وقت إضافي للفوز على إنتر سيتي المنافس في دوري الدرجة الثالثة ليفوز 4-3 في مباراة مثيرة يوم الأربعاء الماضي ليتأهل إلى دور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا.