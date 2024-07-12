خطوة جديدة تقرب برشلونة من حسم صفقة الموسم

اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة الموسم لتدعيم صفوفه أملًا في المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.

وتعاقد برشلونة مع المدرب الألماني هانز فليك لقيادة الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل خلفًا للمدرب تشافي هيرنانديز.

وكشفت صحيفة "سبورت" عن دليل جديد يؤكد اقتراب نيكو ويليامز نجم منتخب إسبانيا من الرحيل إلى برشلونة في الموسم المقبل.

وأكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، في تصريحات لـ"راديو كتالونيا" أنه يحب نيكو ويليامز ويتمنى ضمه، موضحًا أن برشلونة قادر من الناحية المالية على حسم الصفقة.

ورد جون أورياتي، رئيس أتلتيك بلباو، على هذه التصريحات، مؤكدًا أن ناديه يستطيع الحفاظ على لاعبيه على رأسهم نيكو ويليامز.

ولكن صحيفة "سبورت" أكدت أن مدير أعمال اللاعب تواصل مع شركة عقارات لشراء منزل في برشلونة للاعب نيكو ويليامز تمهيدًا للانتقال إليه في أقرب وقت.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تعكس اقتراب ويليامز من الرحيل إلى برشلونة في الموسم المقبل.

ويأمل برشلونة حسم صفقة نيكو ويليامز لتدعيم الجانب الهجومي، خاصة في ظل الشراكة الناجحة بينه وبين لامين يامال نجم برشلونة في صفوف منتخب إسبانيا.

وقاد الثنائي يامال وويليامز منتخب إسبانيا للتأهل لنهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ويلعب المنتخب الإسباني ضد إنجلترا مساء بعد غدٍ الأحد في نهائي اليورو على الملعب الأولمبي في "برلين".