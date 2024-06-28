نجم ليفربول السابق يكشف مصير محمد صلاح

ويرغب نادي الاتحاد السعودي بالتعاقد مع صلاح منذ الصيف الماضي، وتجددت هذه الرغبة خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وحاول الاتحاد التعاقد مع صلاح، الصيف الماضي، وقدم عرضًا ضخمًا، قبل أن تتوقف المفاوضات، بسبب رغبة يورغن كلوب في الاحتفاظ بلاعبه المهم.

ولكن قال غلين جونسون، إن محمد صلاح البالغ من العمر 32 عامًا، لن يجد فريقًا يدفع له مبلغًا كبيرًا ثمنًا لانتقاله بسبب تقدمه بالعمر.

وأوضح جونسون في تصريحات لشبكة "بيتفريد": "سيكون دربًا من دروب المفاجأة، أن يتقدم أي نادٍ بعرض مالي ضخم للتعاقد مع محمد صلاح".

وأضاف: "هناك الكثير من الأخبار التي تحيط بمستقبل صلاح، لكن أعرف أن ليفربول لن يفرط به من دون مقابل كبير، وهذا الأمر لا أعتقد بأنه سيحدث نظرًا لتقدم اللاعب بالعمر".

واختتم: "شخصيًا أعتقد أنه سيبقى في الفريق".