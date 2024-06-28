نجم ليفربول السابق يكشف مصير محمد صلاح
يرى غلين جونسون مدافع ليفربول السابق، أن النجم المصري محمد صلاح لن يستطيع مغادرة ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لـ"سبب مادي" مرتبط بعمره، وذلك رغم العروض المغرية المقدمة له من نادي الاتحاد السعودي.
ويرغب نادي الاتحاد السعودي بالتعاقد مع صلاح منذ الصيف الماضي، وتجددت هذه الرغبة خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.
وحاول الاتحاد التعاقد مع صلاح، الصيف الماضي، وقدم عرضًا ضخمًا، قبل أن تتوقف المفاوضات، بسبب رغبة يورغن كلوب في الاحتفاظ بلاعبه المهم.
ولكن قال غلين جونسون، إن محمد صلاح البالغ من العمر 32 عامًا، لن يجد فريقًا يدفع له مبلغًا كبيرًا ثمنًا لانتقاله بسبب تقدمه بالعمر.
وأوضح جونسون في تصريحات لشبكة "بيتفريد": "سيكون دربًا من دروب المفاجأة، أن يتقدم أي نادٍ بعرض مالي ضخم للتعاقد مع محمد صلاح".
وأضاف: "هناك الكثير من الأخبار التي تحيط بمستقبل صلاح، لكن أعرف أن ليفربول لن يفرط به من دون مقابل كبير، وهذا الأمر لا أعتقد بأنه سيحدث نظرًا لتقدم اللاعب بالعمر".
واختتم: "شخصيًا أعتقد أنه سيبقى في الفريق".
وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف العام المقبل، فيما تم تداول معلومات قريبة من اللاعب أنه سيواصل مع "الريدز" حتى نهاية عقده رغم الحديث عن احتمال مغادرته لملعب أنفيلد خلال الصيف الجاري.
وخاض النجم المصري خلال الموسم الماضي 44 مباراة وسجل 25 هدفًا كما صنع 14 هدفًا آخر في جميع المسابقات مع الريدز.
ويعد صلاح خامس هدافي ليفربول عبر التاريخ، حيث سجل 211 هدفًا وقدم 89 تمريرة حاسمة في 349 مباراة بجميع البطولات.