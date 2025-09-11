تصرف مثير من محمد الصرنوخ بعد طرده في مباراة السعودية واليمن (فيديو)

واجه محمد الصرنوخ، لاعب المنتخب السعودي للشباب، انتقادات لاذعة بسبب التصرف الذي قام به عقب حصوله على الطرد في مباراة "الأخضر" ونظيره اليمني، في نهائي كأس الخليج للشباب تحت 20 عاما، الذي جمع الفريقين، مساء أمس الأربعاء، في أبها.

وحقق منتخب السعودية لقب بطولة كأس الخليج للشباب تحت 20 عاما، بعد الفوز على اليمن بنتيجة 3-1.

واستضافت السعودية منافسات كأس الخليج العربي للشباب تحت 20 عاما خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر 2025.

وكان المنتخب السعودي استهل مشواره في البطولة بانتصار على اليمن في دور المجموعات بهدف نظيف، ثم تعادل مع الكويت 1-1، قبل أن يتغلب على قطر 2-0، وفي نصف النهائي، أطاح بالعراق ليحجز بطاقة التأهل إلى النهائي ويقتنص البطولة على حساب اليمن.

وشهد اللقاء طرد محمد الصرنوخ، نجم المنتخب السعودي، في الدقيقة 82، بعد تدخله القوي على لاعب اليمن، ثم التسبب في أزمة بدخوله في مشادة قوية مع لاعبي المنافس دون أي داع.

وخلال خروجه من خلف المرمى وجه إشارات بالصمت لجمهور اليمن، وهو ما أشعل غضب الجماهير بشدة.

وطالب العديد من النقاد الرياضيين بضرورة معاقبة اللاعب على تصرفه الذي أفسد جمالية النهائي؛ إذ قال الإعلامي الرياضي إبراهيم العنقري: "أقول للصرنوخ، فريقك فائز ولا يوجد داع للنرفزة الزائد، ولم تعجبن أيضا تصرفاتك مع الجمهور، وأكيد هو قلة خبرة منه ولكن يجب عليه السيطرة على أعصابه ونتمنى أن يكون ما حدث درسا له في المستقبل".

فيما قال الإعلامي الرياضي صالح أبو نخاع: "اللاعب صغير بالسن ويجب احتواؤه، ولكن هناك لائحة أيضا يجب أن تنفذ عليه العقوبة مجرد إجراء، والمهم تقويمه".