أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد تعيين سيميدو رئيسا تنفيذيا للنصر السعودي

احتفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي بتعيين مواطنه خوسيه سيميدو رئيسا تنفيذيا جديدا للفريق بعد أسابيع قليلة من التخلي عن الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان.

وأعلن النصر السعودي يوم الخميس عن تعيين سيميدو النجم السابق للفيتوريا سيتوبال البرتغالي في منصب الرئيس التنفيذي في الموسم الجديد.

وعلق رونالدو على تعيين خوسيه سيميدو (40 عاما) رئيسا تنفيذيا بنشر صورة إعلان النصر عن التعيين وذلك على حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" مع إضافة عبارات "فخور بك، لنمضي معًا بكل شيء".

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ويرتبط سيميدو بعلاقة صداقة قوية مع رونالدو، إذ لعب الأخير دورا كبيرا في قدوم صديقه للفريق ليشرف على اللجنة الفنية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل تولي المنصب الجديد.

وإلى جانب وجود رونالدو وسيميدو سيكون مواطنهما جورج جيسوس أحد العناصر الفاعلة في النصر بعهدما تم تعيينه مدربا أول خلفا للإيطالي ستيفانو بيولي.

ويطمح النصر السعودي بوجود سيميدو ورونالدو وجيسوس إلى إنجاح موسم 2025 ـ 2026 والذي يبدأ في 19 أغسطس المقبل عندما يخوض الفريق منافسات كأس السوبر السعودي الخاص بالموسم الماضي.

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ويلعب رفاق القائد البرتغالي مباراة نصف النهائي أمام الاتحاد بطل الثنائية، وفي حال الفوز سيواجهون في النهائي الفريق المتأهل من مباراة الهلال والقادسية.

وكان رونالدو قد جدد عقده مع النصر لموسمين إضافيين، مع وعد بإجراء تغييرات واسعة في الفريق، من أجل صعود الفريق على منصة الألقاب في الموسم الجديد بعد فشل ذريع في المواسم الثلاثة الماضية

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ومنذ قدومه لتعزيز صفوف الفريق في يناير 2023، لم ينجح كريستيانو رونالدو في قيادة النصر إلى أي لقب رسمي بينما حقق اللاعب بعض الإنجازات الفردية من بينها الحصول على جائزة هداف الدوري السعودي في موسمين متتاليين 2023 ـ 2024 برصيد 35 هدفا و2024 ـ 2025 برصيد 25 هدفا.