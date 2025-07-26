موقف كريستيانو رونالدو من مباراة النصر وإس يوهان النمساوي الودية

كشفت تقارير صحفية عن موقف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو من خوض المواجهة الودية الأولى للفريق في معسكره بالنمسا ضد فريق إس يوهان، التي ستقام مساء اليوم السبت.

ويفتتح النصر مبارياته التجريبية، قبل انطلاق الموسم الجديد، بمواجهة إس يوهان على ملعب "سالفيلدن آرينا، مساء اليوم في الساعة 04:30 عصرًا، وستنقل عبر منصة STC.

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وشارك رونالدو، قائد هجوم النصر، في تدريبات الفريق، مساء الجمعة، في أول أيام التحاقه بالمعسكر، الذي انطلق الاثنين الماضي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فقد استبعد جورجي جيسوس، المدير الفني للنصر، تواجد رونالدو وزملائه نواف العقيدي، وعبد الإله العمري، ونواف بوشل، وسالم النجدي، وعلي الحسن، وأيمن يحيى، والحارس الثالث مبارك البوعينين، في القائمة التي ستواجه إس يوهان النمساوي، نظرًا لانضمامهم للمعسكر قبل أقل من 24 ساعة.

وحصل السبعة لاعبين على إجازةٍ أطولَ من بقية الفريق، بسبب مشاركة رونالدو، بعد انتهاء الموسم المحلي، في دوري الأمم الأوروبية، والستة مع المنتخب السعودي في الكأس الذهبية.

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ويواجه النصر في الوديات المقبلة تولوز الفرنسي، وشباب الأهلي الإماراتي، وشيفيلد يونايتد الإنجليزي، وألميريا الإسباني.

وتنتقل تحضيرات الفريق في 4 أغسطس المقبل من النمسا إلى البرتغال، فيما حدّد الجهاز الفني الـ 11 من الشهر ذاته موعدًا للعودة إلى الرياض.