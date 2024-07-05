مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يفتتح منتخبا ألمانيا وإسبانيا اليوم الجمعة مباريات الدور ربع النهائي لكأس أمم أوروبا 2024 عندما يتلقيان في قمة يعتبرها الكثير من الخبراء "نهائي قبل الأوان"، وذلك بداية من الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وليس أقل وزنا من موقعة المستضيفة ألمانيا وإسبانا، يصطدم المنتخبان الفرنسي والبرتغالي وجها لوجه، في تكرار لمباراة نهائي يورو 2016، وذلك في ثاني مواجهات ربع نهائي"يورو 2024".

ويسعى رفاق القائد كريستيانو رونالدو إلى مواصلة طريقهم في البطولة وهو الهدف الذي يطمح له النجم كيليان مبابي مع منتخب الديكة بحثا عن لقب قاري أول في مسيرة الجيل الحالي للكرة الفرنسية.

وفي الجزائر، تقام اليوم الجمعة مباراة نهائي الكأس بين مولودية الجزائر حامل لقب الدوري، وشباب بلوزداد.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

كأس أمم أوروبا:

إسبانيا – ألمانيا – 7:00 مساءً – bein sports max 1

البرتغال – فرنسا – 10:00 مساءً – bein sports max 2

كأس الجزائر:

مولودية الجزائر ـ شباب بلوزداد ـ 7:00 مساءً ـ القناة الجزائرية السادسة + قناة الكاس 1.