يفتتح المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم مشاركته في الألعاب الأولمبية باريس 2024 اليوم الأربعاء بملاقاة نظيره منتخب جمهورية الدومينكان في ثاني مباريات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا إسبانيا وأوزباكستان.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى الأولمبياد، بعدما حل وصيفا لبطل أمم أفريقيا تحت 23 عامًا العام الماضي، في المسابقة التي توج بها المغرب بعد الفوز بنتيجة (1-2) في نهائي البطولة التي أقيمت على أرضه.

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة مصر وجمهورية الدومينكان في الألعاب الأولمبية باريس 2024:

الدقيقة 3: سيطرة لاعبي منتخب مصر في منتصف الملعب، وتمريرات متبادلة.

الدقيقة 6: أول ظهور لحارس الدومينيكان خافير فالديز، والذي أمسك تمريرة أمامية من محمد النني.

الدقيقة 10: فاول لصالح زيزو لاعب مصر من منتصف الملعب.

الدقيقة 13: خطأ كارثي من حسام عبدالمجيد كاد أن يتسبب في هدف لصالح الدومينيكان، والكن حكمة المباراة اليابانية تنقذ مدافع مصر.

الدقيقة 16: هدف ضائع من الدومنيكان، بعد تسديدة من هاينز مورسشيل لاعب أبعدها عمر فايد مدافع مصر من على خط المرمى.

الدقيقة 19: أسامة فيصل يضيع فرصة خطيرة لمنتخب مصر، بعد وصول عرضة ولكنها سددها برأسه فوق المرمى.