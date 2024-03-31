الهلال يحقق الانتصار 30 تواليا بفوز مثير على الشباب

سجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفين ليعدل الهلال تأخره بهدف إلى انتصار مثير 4-3 على الشباب في مباراة قمة بالدوري السعودي للمحترفين ويعزز الرقم القياسي العالمي لعدد الانتصارات المتتالية لفريق لكرة القدم بتحقيق الفوز 30 تواليا.

افتتح الشباب التسجيل في الدقيقة الثالثة بتسديدة من خارج المنطقة من مصعب الجوير الذي رفض الاحتفال بهز مرمى فريقه الأصلي الهلال.

وتصدى ياسين بونو حارس الهلال لمحاولة خطيرة في الدقيقة 18. واحتسب الحكم ركلة جزاء للهلال بعدها بدقيقة بعد أن عرقل حارس الشباب ألكسندر ميتروفيتش في المنطقة ليسجل منها اللاعب الصربي هدف التعادل.