الهلال يحقق الانتصار 30 تواليا بفوز مثير على الشباب
سجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفين ليعدل الهلال تأخره بهدف إلى انتصار مثير 4-3 على الشباب في مباراة قمة بالدوري السعودي للمحترفين ويعزز الرقم القياسي العالمي لعدد الانتصارات المتتالية لفريق لكرة القدم بتحقيق الفوز 30 تواليا.
افتتح الشباب التسجيل في الدقيقة الثالثة بتسديدة من خارج المنطقة من مصعب الجوير الذي رفض الاحتفال بهز مرمى فريقه الأصلي الهلال.
وتصدى ياسين بونو حارس الهلال لمحاولة خطيرة في الدقيقة 18. واحتسب الحكم ركلة جزاء للهلال بعدها بدقيقة بعد أن عرقل حارس الشباب ألكسندر ميتروفيتش في المنطقة ليسجل منها اللاعب الصربي هدف التعادل.
وضاعف ميتروفيتش النتيجة بعد عمل رائع وتمريرة عرضية ولا أروع من مواطنه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش في الدقيقة 27.
وأضاف ميلينكوفيتش-سافيتش الهدف الثالث بتسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة 42.
وسجل سالم الدوسري الهدف الرابع بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 58.
وأحرز حسين الصبياني الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 64 وزاد زميله رومان سايس مستوى الإثارة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 79.
ورفع الهلال رصيده إلى 71 نقطة في الصدارة من 25 مباراة، بينما يحتل الشباب المركز 11 برصيد 28 نقطة.