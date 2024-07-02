ملخص وأهداف ورجل مباراة هولندا ورومانيا في ثمن نهائي كأس أوروبا 2024

حقق منتخب هولندا فوزا مستحقا على حساب نظيره الروماني بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات دور الـ16 ببطولة يورو 2024.

الهدف الأول جاء في الدقيقة 20 عن طريق كودي جاكبو، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من تشافي سيمونز، ليتمكن المهاجم الهولندي من مرواغة أندري راتيو ومن ثم التسديد بقوة في شباك رومانيا.

وفي الدقيقة 84، جاء هدف هولندا الثاني بعد تمريرة من ديباي وتصل لجاكبو ويمر بمهارة من دفاع رومانيا داخل منطقة الجزاء ويقابلها مالين بلمسة وتهز الشباك.

وفي الدقيقة 93 سجل مالين الهدف الثالث للطواحين الهولندية، بعدما استقبل الكرة وتوغل إلى منطقة جزاء رومانيا وسدد في الشباك ببراعة.

وفيما يلي تشكيلة رومانيا وهولندا لمباراتهما في دور الستة عشر:

رومانيا: فلورين نيتا وأندري راتيو ورادو دراغوسين وأندري بوركا وفاسيلي موغوس وماريوس مارين ورازفان مارين ونيكولاي ستانشيو (القائد) وإيانيس هاغي ودينيس مان ودينس دراغوش.

هولندا: بارت فيربروخن ودينزل دمفريس وفيرجيل فان دايك وستيفان دي فري ونيثن آكي وتيغاني ريندرز وييردي سكوتن وتشافي سيمونز وتشافي سيمونز وستيفن برغفاين وممفيس ديباي وكودي جاكبو.

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وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة هولندا ورومانيا في كأس أوروبا "يورو 2024" خلال السطور المقبلة:

الدقيقة الأولى: انطلاق أحداث الشوط الأول.

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الدقيقة 3: عرضية لرومانيا من على حدود منطقة الجزاء وإبعاد بالرأس من دومفريس.

الدقيقة 4: تسلل على ستيفين برغوين لاعب هولندا نتيجة تمركز خاطىء خلف دفاعات المنافس.

الدقيقة 5: فرصة لهولندا بعد تسديدة قوية من سيمونز خارج منطقة الجزاء وإنقاذ من حارس رومانيا.

الدقيقة 10: تمريرات قصيرة متتالية بين لاعبي هولندا في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

الدقيقة 12: تسلل على ديباي لاعب هولندا نتيجة تمركز خاطىء خلف دفاعات المنافس.

الدقيقة 14: تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح رومانيا عن طريق دينيس مان لكنها مرت أعلى العارضة.

الدقيقة 18: كرة عرضية من ركلة ركنية لصالح هولندا عن طريق ديباي سددها أكي لكنها تصل إلى ديباي الذي مرر كرة أمسكها حارس المرمى.

الدقيقة 20: هدف أول لهولندا عن طريق كودي جاكبو.

تمريرة من تشافي إلى جاكبو الذي سدد كرة رائعة من يسار منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

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الدقيقة 25: تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح رومانيا عن طريق دينيس مان لكنها مرت بجوار المرمى.

الدقيقة 26: خطيرة لهولندا بعد كرة عرضية من ركنية ويقابلها ستيفان دي فري برأسية من داخل منطقة الجزاء لكن تمر بجوار القائم بقليل.

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الدقيقة 28: محاولة من ديباي لاختراق دفاعات يمين منطقة الجزاء لكن تدخل رائع من مدافع رومانيا.

الدقيقة 30: إنقاذ رائع من دفاع رومانيا بعد تمريرة عرضية خطيرة من دومفريس داخل منطقة الجزاء.

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الدقيقة 33: إصابة فاسيلي لاعب رومانيا.

الدقيقة 35: محاولة لهولندا بعد كرة عرضية من جاكبو خارج منطقة الجزاء ودفاع رومانيا يبعد الكرة.

الدقيقة 38: ضغط هجومي من هولندا وتمريرات داخل منطقة الجزاء وتنتهي بعرضية من سيمونز ويتصدى لها دفاع رومانيا.

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الدقيقة 43: كرة خطيرة لتشافي سيمونز داخل منطقة عمليات رومانيا لكنه سددها خارج المرمى.

الدقيقة 45+1: خطيرة لرومانيا بعد تسديدة قوية من دراغوش على حدود منطقة الجزاء وإنقاذ من فيربروجن حارس هولندا.

نسبة الاستحواذ: هولندا 70% - رومانيا 30%.

نهاية الشوط الأول بتقدم هولندا بهدف دون رد.

انطلاق أحداث الشوط الثاني

الدقيقة 48: ضربة حرة لرومانيا وتسديدة قوية من ستانسيو خارج منطقة الجزاء وإنقاذ من فيربروجن حارس هولندا.

الدقيقة 50: كرة عرضية لصالح هولندا على رأس مالين الذي سدد كرة لكنها مرت بجوار المرمى.

الدقيقة 53: هدف ضائع لهولندا بعد كرة عرضية ويقابلها ديباي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من الحارس والدفاع من على خط المرمى.

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الدقيقة 55: إنقاذ رائع من بوجدان راكوفيتان لاعب رومانيا بعد عرضية من الطرف الأيمن لتصل إلى ديباي الذي سدد كرة شتتها المدافع من على خط المرمى.

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الدقيقة 58: القائم يمنع هولندا من هدف بعد كرة عرضية وارتقاء ورأسية من فان دايك داخل منطقة الجزاء وتصطدم في القائم الأيسر لحارس رومانيا.

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الدقيقة 65: هدف ملغي لصالح هولندا عن طريق كودي جاكبو بداعي التسلل.

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الدقيقة 68: ضربة حرة لهولندا وتسديدة قوية من ديباي خارج منطقة الجزاء وتمر بجوار القائم بقليل.

الدقيقة 69: تبديل لهولندا بنزول فان دي فان وفيرمان وخروج آكي وشوتن.

الدقيقة 72: فرصة هدف لهولندا بعد تسديدة من فيرمان داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار القائم بقليل.

الدقيقة 76: عرضية لهولندا ويقابلها ديباي برأسية من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع.

الدقيقة 78: فرصة لهولندا بعد كرة عرضية من ديباي وابعاد من دفاع رومانيا وتصطدم الكرة في سيمونز داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار القائم.

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الدقيقة 80: خطيرة لهولندا بعد تمريرة عرضية ويقابلها جاكبو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتصطدم في الدفاع وتخرج ركنية.

الدقيقة 83: هدف ثان لمنتخب هولندا عن طريق دونيل مالين.

جاء هدف هولندا الثاني بعد تمريرة من ديباي وتصل لجاكبو ويمر بمهارة من دفاع رومانيا داخل منطقة الجزاء ويقابلها مالين بلمسة وتهز الشباك.

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الدقيقة 90: الحكم يعلن 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 90+3: مالين يسجل الهدف الثالث لهولندا بطريقة رائعة.

جاء هدف هولندا الثاني بعد هجمة مرتدة وانطلاقة قوية وسريعة من مالين ومجهود رائع ويصل لمنطقة الجزاء ويسدد الكرة قوية وتهز الشباك

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نهاية المباراة بفوز هولندا على رومانيا (3-0).

وحصل كودي جاكبو على جائزة رجل المباراة.