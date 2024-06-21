البيتزا تشعل حملات السخرية ضد ساوثغيت

يواجه جاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، حملة واسعة من السخرية بعد الأداء الباهت في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.

وافتتح منتخب إنجلترا مشواره في اليورو بفوز صعب على حساب صربيا بنتيجة 1-0 بهدف سجله جود بيلينغهام.

وتعادل المنتخب الإنجليزي مع الدنمارك أمس الخميس بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية ليؤجل حسم تأهله لدور الستة عشر.