البيتزا تشعل حملات السخرية ضد ساوثغيت
يواجه جاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، حملة واسعة من السخرية بعد الأداء الباهت في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.
وافتتح منتخب إنجلترا مشواره في اليورو بفوز صعب على حساب صربيا بنتيجة 1-0 بهدف سجله جود بيلينغهام.
وتعادل المنتخب الإنجليزي مع الدنمارك أمس الخميس بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية ليؤجل حسم تأهله لدور الستة عشر.
ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المواقف للسخرية من ساوثغيت وسوء إدارته لمباريات المنتخب الإنجليزي في البطولة القارية.
وتناول حساب footy humour دعابة في نفس السياق بشكل حديث تخيلي بين ساوثغيت ولاعبه كونور غالاغير أثناء تبديل يقوم به المنتخب الإنجليزي.
ويقول ساوثغيت للاعبه: "هل تعلم ماذا ستفعل؟" ليرد الأخير: "لا"، ويسخر الحساب بمقولة لمدرب إنجلترا: "وأنا أيضًا فقط أخبر جود "إشارة إلى بيلينغهام" تحياتي!!".
حملات السخرية من ساوثغيت أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة أن أحد العلامات التجارية الشهيرة للبيتزا في إنجلترا قامت بالتفاعل مع الأمر بالسخرية من مدرب الأسود الثلاثة بمنشور نال تفاعلًا واسعًا.
ويلعب منتخب إنجلترا مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعات ضد سلوفينيا يوم الثلاثاء المقبل.