ترتيب دوري أدنوك: قمة سلبية بين الوحدة والشارقة

تباين أداء الفريقين في شوطي المباراة، وكان الأول الأكثر وصولا للمرمى؛ خاصة من جانب الشارقة، فيما جاء الثاني بشكل مغاير؛ دون خطورة حقيقية.

خرج الشوط الأول بالتعادل السلبي، وكان فيه الشارقة الأخطر والأقرب لزيارة الشباك، في الوقت الذي امتلك فيه الوحدة أفضلية الاستحواذ في أوقات كثيرة من المباراة؛ ولكن دون خطورة حقيقية.

لم يكن أداء كلا الفريقين في الشوط الثاني، بذات أداء الأول، وباتت معظم التمريرات مقطوعة، وغابت الإثارة عن معظم دقائق الشوط الثاني، وظهرت على فترات، أبرزها في الدقيقة 70 بهجمة خطيرة للشارقة كادت تضعه في المقدمة، ولكن انتهت دون أن تصل للشباك.

بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة لرصيده، ليصل الوحدة للنقطة 41 بالمركز الثاني مؤقتًا، والشارقة للنقطة 39 بالمركز الخامس.