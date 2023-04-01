ترتيب دوري أدنوك: قمة سلبية بين الوحدة والشارقة
خرجت قمة الوحدة والشارقة "سلبية" حيث انتهت المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان، في افتتاح الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين بالتعادل 0/0.
تباين أداء الفريقين في شوطي المباراة، وكان الأول الأكثر وصولا للمرمى؛ خاصة من جانب الشارقة، فيما جاء الثاني بشكل مغاير؛ دون خطورة حقيقية.
خرج الشوط الأول بالتعادل السلبي، وكان فيه الشارقة الأخطر والأقرب لزيارة الشباك، في الوقت الذي امتلك فيه الوحدة أفضلية الاستحواذ في أوقات كثيرة من المباراة؛ ولكن دون خطورة حقيقية.
لم يكن أداء كلا الفريقين في الشوط الثاني، بذات أداء الأول، وباتت معظم التمريرات مقطوعة، وغابت الإثارة عن معظم دقائق الشوط الثاني، وظهرت على فترات، أبرزها في الدقيقة 70 بهجمة خطيرة للشارقة كادت تضعه في المقدمة، ولكن انتهت دون أن تصل للشباك.
بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة لرصيده، ليصل الوحدة للنقطة 41 بالمركز الثاني مؤقتًا، والشارقة للنقطة 39 بالمركز الخامس.
تعادل إيجابي بين البطاح وعجمان
في المباراة الثانية تعادل فريق البطائح، مع ضيفه عجمان، بهدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، على ستاد خالد بن محمد، نفس الجولة.
افتتح أناتول أبانج التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.
وتمكن وليد أزارو من تسجيل هدف التعادل لفريق عجمان في الدقيقة 48.
وسجل الثلاثي لورينسي دو وجواو بيدرو وأناتول بيرتراند 84% من أهداف البطائح في دوري أدنوك للمحترفين.
وساهم وليد أزارو بتسجيل 6 أهداف من آخر 12 هدفًا لفريق عجمان في البطولة، حيث سجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.
بهذا التعادل يصل عجمان للنقطة 35 في المركز السادس.
بينما وصل البطائح للنقطة 18 في المركز الثاني عشر.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك: