الأهلي السعودي يحسم بقاء أبرز نجومه

حسم النادي الأهلي السعودي مسألة بقاء أحد أبرز نجومه خلال الفترة المقبلة بعد الدخول في مفاوضات قوية معه لتجديد عقده.

وتستهدف إدارة "الراقي" الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق والذي حقق بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي، كما أن الفريق مقبل على المشاركة في العديد من البطولات المهمة الموسم المقبل، أبرزها الدفاع عن لقب النخبة الآسيوي، ودوري روشن للمحترفين وكأس الملك.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن مسؤولي الأهلي، توصلوا لاتفاق مع 4 لاعبين بالفريق على التجديد، بناءً على رغبة من جانب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق، في استمراره ضمن صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وأوضح التقرير، أن "إدارة الأهلي وصلت لاتفاق مع عدد من اللاعبين، وهم علي مجرشي، بالإضافة إلى أيمن فلاتة، وعمار البيهي وزياد الغامدي، وذلك من أجل الاستمرار ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وعدم الرحيل عن النادي بصورة نهائية".

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ويعد الأبرز بينهم هو علي مجرشي، الذي كانت تشعر الجماهير بالخوف من رحيله خاصة في ظل تألقه الكبير الموسم الماضي، وهو ما دعا عدد من الأندية للدخول في مفاوضات من أجل ضمه.

وكان ظهير الأهلي قد وضع شروطًا ماليةً من أجل تجديد عقده مع النادي، والذي ينتهي في يناير المقبل، وقد وافقت عليها الإدارة للإبقاء عليه.

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علي مجرشي البالغ من العمر 25 عاما، انضم إلى صفوف الأهلي في يناير 2022؛ قادمًا من الشباب.

ومنذ الانضمام للأهلي، لعب مجرشي 96 مباراة رسمية مع الفريق الأول، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها هدفًا وحيدًا، وصانعًا 3 أهداف.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي، بمعسكر خارجي، للموسم الجديد، تحت قيادة مدرب الفريق الألماني ماتياس يايسله من أجل الموسم المقبل.