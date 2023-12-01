هل هناك علاقة بين صورة توخيل والسلحفاة بمبابي؟
كشفت صحيفة "بيلد" العلاقة بين صورة توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ مع سلحفاة والنجم الفرنسي كيليان مبابي.
وانتشرت صورة لتوخيل مع سلحفاة صغيرة، ما أثار تكهنات حول إمكانية سعي بايرن ميونخ للتعاقد مع مبابي.
ويشتهر مبابي بلقب "السلحفاة" في الأوساط الإعلامية.
لكن صحيفة "بيلد" قالت إن صورة توخيل مع السلحفاة كان لها علاقة بمشروع مدرسي لإحدى بناته.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ويرتبط بالانضمام لريال مدريد أو ليفربول في صفقة انتقال حر.
كواليس باريس سان جيرمان
وتحدث توماس توخيل عن باريس سان جيرمان الذي سبق أن عمل معه بين مايو 2018 وديسمبر 2020.
وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" ونقلتها صحيفة "أس" استذكر توماس توخيل، الفترة التي قضاها في باريس سان جيرمان، وأكد أنه كان عليه التعامل مع العديد من المشاكل.
وفي ديسمبر 2020، تمت إقالة توماس توخيل بشكل مفاجئ من تدريب باريس سان جيرمان، وتمكن المدرب الألماني لاحقًا من الفوز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في 2021.
وفي مارس 2023 خلف جوليان ناغلزمان على مقاعد البدلاء في بايرن ميونخ.
واستعرض توخيل البالغ من العمر 50 عاما الفترة التي قضاها مع باريس سان جيرمان وقال: "كنت في باريس، أمتلك عقلية ألمانية للغاية، حيث نكون انتقائيين للغاية بشأن قواعد معينة، نتوقع دائمًا سلوكًا معينًا".
وأضاف: "لكن هناك طرقا مختلفة لتشكيل فريق، في باريس، على سبيل المثال، القواعد مختلفة تمامًا عنها في ألمانيا، هنا في بايرن ميونخ، عندما أسمع أن تصرف هذا اللاعب أو ذاك غير مقبول، يضحكني ذلك لأنني أقول لنفسي: أنت لا تعرف ما كان علينا أن نتعامل معه في باريس! هذا يهدئني".
وتابع توخيل: "أفهم بشكل أفضل لماذا يتصرف اللاعبون بالطريقة التي يتصرفون بها، وأمنحهم مساحة أكبر مما كنت سأمنحهم من قبل لو قضيت مسيرتي بأكملها في ألمانيا فقط ".
وتحدث توخيل أيضًا عن تعايش نجوم مختلفين، بما في ذلك كيليان مبابي ونيمار، بالإضافة إلى إدارة الغرور داخل الفريق".
وقال المدرب الألماني: "اللاعبون العظماء متطلبون للغاية ولديهم غرور كبير، أنت بحاجة إلى اتصال جيد، وإلا فلن تتمكن من إقناعهم بأفكارك، هناك أيضًا النجوم البارزون ماركينيوس وتياغو سيلفا في باريس سان جيرمان".
وقال مدرب بايرن ميونخ: "لقد تعلمت الكثير من هؤلاء اللاعبين، حتى كمدرب".
وأكد توخيل أن النجوم يجب أن يضعوا أنفسهم في خدمة الجماعة قبل كل شيء، وقال: "يجب على أفضل اللاعبين في فريقك أيضًا أن يعرفوا سبب أهمية أن يتأقلموا بشكل جيد، وأن يدعموا غرفة تبديل الملابس طوال الوقت، المجموعة مستعدة دائمًا لدعم النجم الذي يسجل الأهداف دائمًا، ليس هناك مشكلة في ذلك".
وختم: "تكمن المشكلة عندما لا يعيد النجم أي شيء إلى المجموعة أو لا يظهر الاحترام".