هل هناك علاقة بين صورة توخيل والسلحفاة بمبابي؟

كشفت صحيفة "بيلد" العلاقة بين صورة توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ مع سلحفاة والنجم الفرنسي كيليان مبابي.

وانتشرت صورة لتوخيل مع سلحفاة صغيرة، ما أثار تكهنات حول إمكانية سعي بايرن ميونخ للتعاقد مع مبابي.

ويشتهر مبابي بلقب "السلحفاة" في الأوساط الإعلامية.

لكن صحيفة "بيلد" قالت إن صورة توخيل مع السلحفاة كان لها علاقة بمشروع مدرسي لإحدى بناته.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ويرتبط بالانضمام لريال مدريد أو ليفربول في صفقة انتقال حر.