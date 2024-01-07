سرُّ ارتداء لاعبي آرسنال القميص الأبيض أمام ليفربول (صور)

وكان من المنتظر أن يلعب آرسنال بالزي الأحمر الأساسي له، بينما يرتدي الضيف ليفربول قميصه الثاني، لكن أصحاب الأرض قرروا اللعب بالزي الأبيض الكامل.

وجاء قرار آرسنال بارتداء الزي الأبيض في ظل مشاركته بحملة تحمل عنوان "لا مزيد من اللون الأحمر"، والتي تستهدف القضاء على جرائم القتل بالسكاكين، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما سيتم بيع قميص بعنوان "لا مزيد من اللون الأحمر" في إشارة للون الدم، وستكون تكلفته 30 جنيهًا استرلينيًا، وستذهب أرباحه للجمعيات الخيرية.