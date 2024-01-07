سرُّ ارتداء لاعبي آرسنال القميص الأبيض أمام ليفربول (صور)

سرُّ ارتداء لاعبي آرسنال القميص الأبيض أمام ليفربول (صور)
ظهر نادي آرسنال وهو يرتدي الزي الأبيض الكامل في مباراته أمام ضيفه ليفربول، اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وكان من المنتظر أن يلعب آرسنال بالزي الأحمر الأساسي له، بينما يرتدي الضيف ليفربول قميصه الثاني، لكن أصحاب الأرض قرروا اللعب بالزي الأبيض الكامل.
وجاء قرار آرسنال بارتداء الزي الأبيض في ظل مشاركته بحملة تحمل عنوان "لا مزيد من اللون الأحمر"، والتي تستهدف القضاء على جرائم القتل بالسكاكين، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
كما سيتم بيع قميص بعنوان "لا مزيد من اللون الأحمر" في إشارة للون الدم، وستكون تكلفته 30 جنيهًا استرلينيًا، وستذهب أرباحه للجمعيات الخيرية.
وتم إطلاق تلك المبادرة، في العام 2022، بهدف مناهضة العنف وجرائم القتل بالسكاكين بين الشباب.
وقال فريدي هودسون المفوض من آرسنال في مجتمع قادة الدوري الإنجليزي الممتاز: "يواجه الشبان عدة تحديات في عالمنا الحالي ولا نملك كل الإجابات".
وأضاف: "نحن واثقون من أنه من خلال العمل معا وتسليط الضوء على شبكة الدعم المتاحة عبر مجتمعنا، يمكننا تقديم مساهمة كبيرة في حياة المشاركين لدينا".
وتدعم المبادرة مجموعة واسعة من مشاريع الشبان المجتمعية التي تعالج جرائم السلاح الأبيض وقضايا الشبان.
يذكر أن فريق آرسنال للسيدات سيرتدي القميص الأبيض أيضًا، في مباراته أمام فريق واتفورد، في الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وسيواجه آرسنال فريق ليفربول للمرة الثانية بعد أقل من شهر على تعادلهما (1-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 23 ديسمبر الماضي.