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رياضة

إنقاذ البطولة.. لحظة بطولية لداني أولمو تتوج إسبانيا بيورو 2024 (فيديو)

إنقاذ البطولة.. لحظة بطولية لداني أولمو تتوج إسبانيا بيورو 2024 (فيديو)
إنقاذ داني ألمو التاريخيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2024، 9:07 م

ارتدى الإسباني داني ألمو، ثوب البطولة خلال مباراة منتخب بلاده ضد إنجلترا، في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ونجح ألمو في إنقاذ هدف مؤكد لمنتخب إنجلترا، تسبب في الحفاظ على تقدم فريقه، والتتويج ببطولة أوروبا.

الإنقاذ كان في الدقيقة 90، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم لاروخا 1/2، حيث لعب مارك جيهي نجم منتخب إنجلترا رأسية قوية، في المرمى الخالي من حارسه، ولكن الأرض انشقت عن ألمو، ونجح في تشتيت الكرة برأسه، منقذًا مرمى الإسبان من هدف التعادل، بل وأهدى فريقه البطولة.

 

 

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وسجل البديل ميكل أويارزابال هدفا في الدقيقة 86 ليقود إسبانيا للفوز 2-1 على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، لتتويج باللقب للمرة الرابعة في رقم قياسي اليوم الأحد.

وكلل أويارزابال هجمة مرتدة سريعة بهدف لتتوج إسبانيا باللقب بعدما فازت بسبع مباريات خاضتها في المسابقة المقامة في ألمانيا.

وبعد شوط أول حذر للغاية هيمنت فيه إسبانيا على الكرة، وكانت لإنجلترا محاولة واحدة على المرمى، افتتح منتخب إسبانيا التسجيل بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني.

ووجد المتألق لامين يامال مساحة في الجانب الأيمن ولعب تمريرة حاسمة استغلها الجناح نيكو وليامز ليضعها في الشباك، قبل أن يدرك البديل كول بالمر التعادل في الدقيقة 73.

لكن هدف أويارزابال حرم إنجلترا من الفوز بأول لقب دولي منذ 58 عاما.

 

 

 

 

 

منتخب إنجلترامنتخب إسبانيايورو 2024

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