ما حقيقة تمويل كريستيانو رونالدو صفقات كومان ومارتينيز وجواو فيليكس مع النصر؟

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل من جديد داخل النصر السعودي بعدما تعددت التكهنات حول الصفقات الأخيرة لفريقه ودوره فيها وذلك قبل ساعات من انطلاق الدوري السعودي للمحترفين 2025 ـ 2026.

وتعاقد النصر مع 3 لاعبين أجانب بصفقات مدوية أثارت كثيرا من الاهتمام عندما نجح في ضم كل من البرتغالي جواو فيليكس ثم الإسباني إينيغو مارتينيز وأخيرا الفرنسي كينغسلاي كومان.

وخلال الميركاتو الصيفي الحالي، تعاقد النصر، الذي عين البرتغالي جورج جيسوس مدربا جديدا، مع صفقتين محليتين من خلال نادر الشراري وعبدالملك الجابر.

وشهدت أسوار النصر خلال الأيام الماضية جدلًا واسعا حول مصادر تمويل صفقات النصر خاصة أن الإعلان عنها تم قبل وصول الدعم الرسمي من صندوق الاستثمار.

وكان الجدل أكبر حول صفقات النصر الخارجية، إذ أن التعاقد مع الإسباني إينيغو مارتينيز كان بشكلٍ مجاني بعد فسخ المدافع عقده مع نادي برشلونة، بينما دفع النصر مبلغًا ماليًا يُقدر بـ30 مليون يورو لضم جواو فيليكس من تشيلسي، و25 مليون يورو من أجل التعاقد مع الفرنسي كينغسلي كومان من بايرن ميونخ.

وكشف سعود السبيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية الاجتماعية حقائق تكشف للمرة الأولى عن تمويل صفقات فريق النصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار السبيعي من خلال حساب الإعلامي الرياضي دباس الدوسري على منصة "إكس" إلى أن نادي النصر حصل على قرضٍ مالي بضمان شخصي من الأسطورة كريستيانو رونالدو لتمويل صفقاته الأجنبية المتمثلة فيإينيغو مارتينيز وجواو فيليكس وكينغسلي كومان.

وكانت عديد التقارير في محيط النصر كشفت أن رونالدو هو الذي يؤشر على صفقات النصر كما أفادت أن له دورا كبيرا وكلمة فاصلة في صفقات الفريق وفي الأسماء الوافدة والمغادرة للفريق.

ويشار إلى أن النصر يبدأ موسمه الجديد في الدوري بملاقاة التعاون يوم الجمعة 29 أغسطس الجاري بعد أيام قليلة من خسارة نهائي كأس السوبر ضد النادي الأهلي.