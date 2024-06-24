مفاجأة حول علاقة بيلينغهام والحسناء الهولندية

ولكن صحيفة "ديلي ميل" شككت في كل هذه الأمور، موضحة أن الفتاة الهولندية تعمل كعارضة في شركة للأزياء ومقرها مانشستر، حيث دبر مسؤول تنفيذي للشركة شائعات مدفوعة بحيلة دعائية، وأثناء جلسة تصوير، كشفت الفتاة لخبراء التجميل ومصففي الشعر أنها وبيلينغهام أصبحا قريبين من بعضهم البعض.

ويُعتقد، حسب الصحيفة، أن الشركة سربت هذه المعلومات إلى إحدى الصحف، حيث قيل إن السيدة فالك، 25 عامًا، "منجذبة تمامًا" وقد أمضت بعض الوقت في منزل بيلينغهام في مدريد.

في حين لم يعلق أي من الطرفين على التقارير المتعلقة بوجود علاقة، إلا أنه بعد مرور شهرين من جلسة التصوير التي قامت بها فالك، لم يتم رؤيتهما معًا.