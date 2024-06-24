مفاجأة حول علاقة بيلينغهام والحسناء الهولندية
كشفت صحيفة "ديلي ميل" حقيقة وجود علاقة عاطفية تجمع جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، وعارضة الأزياء الهولندية لورا سيليا فالك.
وزعمت تقارير سابقة أن العارضة الهولندية تقيم في منزل جود بيلينغهام في العاصمة الإسبانية مدريد.
وأشارت التقرير إلى أن نجم ريال مدريد حرص كثيرًا على إخفاء علاقته بالعارضة الهولندية التي لم تظهر معه في أي مناسبة عامة رغم كونه متواجدًا بشكل مستمر في الكثير من الفعاليات.
وتم تعزيز هذه التقارير بقوة بعد جلسة تصوير نشرتها العارضة الهولندية لورا سيليا فالك كشفت خلالها علاقتها بجود بيلينغهام؛ حيث تم مضاهاة مواقع التصوير بالأماكن التي يتواجد بها النجم الإنجليزي.
ولكن صحيفة "ديلي ميل" شككت في كل هذه الأمور، موضحة أن الفتاة الهولندية تعمل كعارضة في شركة للأزياء ومقرها مانشستر، حيث دبر مسؤول تنفيذي للشركة شائعات مدفوعة بحيلة دعائية، وأثناء جلسة تصوير، كشفت الفتاة لخبراء التجميل ومصففي الشعر أنها وبيلينغهام أصبحا قريبين من بعضهم البعض.
ويُعتقد، حسب الصحيفة، أن الشركة سربت هذه المعلومات إلى إحدى الصحف، حيث قيل إن السيدة فالك، 25 عامًا، "منجذبة تمامًا" وقد أمضت بعض الوقت في منزل بيلينغهام في مدريد.
في حين لم يعلق أي من الطرفين على التقارير المتعلقة بوجود علاقة، إلا أنه بعد مرور شهرين من جلسة التصوير التي قامت بها فالك، لم يتم رؤيتهما معًا.
ولورا سيليا هي عارضة أزياء هولندية ونجمة إعلانات معروفة، حيث يتابعها 388 ألف شخص في "إنستغرام".
وتعمل لورا في مجال الاستشارات الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما درست في جامعة أمستردام للعلوم التطبيقية.
أما بيلينغهام فقد أثبت نجاحه سريعًا مع ريال مدريد، بعد وصوله إليه من بروسيا دورتموند الألماني الصيف الماضي.
وفي موسمه الأول بالدوري الإسباني سجل بيلينغهام 19 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة، ليحقق مع فريق العاصمة لقب الدوري للمرة الـ36 في تاريخه.
كما ذاق صاحب الـ20 عامًا أول طعم للنجاح الأوروبي عندما هزم ريال مدريد ناديه السابق دورتموند في ويمبلي، ليُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في النهائي 2-0.