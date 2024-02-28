توني كروس يعلق على لقطة انفعاله "النادر" تجاه حكم مباراة إشبيلية

وقال توني كروس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا"، اليوم الأربعاء: "لا أحب التحدث مع الحكام خلال المباريات، ولا أفعل ذلك أبدًا، لكن ما حدث كان مبالغًا فيه للغاية".

وأضاف: "طوال الشوط الأول احتسبوا كل شيء على أنه خطأ، حتى أشياء لم تكن أخطاء على الإطلاق، وما أثار غضبي في لقطتي هو أنني كنت على بعد متر واحد فقط من اللاعب، لقد كان الأمر جنونًا، ابتعدت عن الخصم. رأيته يبدأ بالمراوغة في منطقة جزائه ويريد فقط الاصطدام بي، ثم ابتعدت حتى لا يصطدم بي بقوة، لكن الحكم تجاهل ذلك وقرر منحي فقط بطاقة صفراء".

وتابع: "الحكم فعل كل شيء بشكل خاطئ، ثم تعرض للإصابة وتم استبداله، وحقيقة فالحكم الرابع، كارلوس فرنانديز، الذي أدار اللقاء بعد ذلك هو حكم أفضل بكثير لقد قام بعمل جيد".

وعن لقطة تدخل سيرجيو راموس والوقوف أمامه وتهدئته لمنعه من الاستمرار في الاحتجاج، قال كروس: "أمر لطيف من جانبه أن ينتبه لانفعالي، لقد كان في هذا الموقف مرات عديدة ويعرف ما يجب فعله".