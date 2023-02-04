سقوط محمد العوفي لاعب العدالة "المصاب" من العربة النقالة (فيديو)

وخطف الاتفاق فوزًا مثيرًا من ضيفه العدالة بنتيجة (3-2)، بعد مباراة قوية جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

وكان محمد العوفي لاعب نادي العدالة هو بطل تلك اللقطة، حيث تعرض اللاعب للإصابة في الشوط الثاني، وتم وضعه على عربة نقالة، ولكنه سقط منها عند قيام السائق بتغيير اتجاهه.