سقوط محمد العوفي لاعب العدالة "المصاب" من العربة النقالة (فيديو)
شهدت مباراة الاتفاق والعدالة في الدوري السعودي، لقطة طريفة وقعت خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة 15 من دوري روشن للمحترفين.
وخطف الاتفاق فوزًا مثيرًا من ضيفه العدالة بنتيجة (3-2)، بعد مباراة قوية جمعتهما مساء اليوم الجمعة.
وكان محمد العوفي لاعب نادي العدالة هو بطل تلك اللقطة، حيث تعرض اللاعب للإصابة في الشوط الثاني، وتم وضعه على عربة نقالة، ولكنه سقط منها عند قيام السائق بتغيير اتجاهه.
وقلب الاتفاق تأخره إلى فوز مثير على العدالة 3-2 ليستعيد توازنه بعد خسارتين متتاليتين ويرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع.
بينما تلقى العدالة الخسارة العاشرة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز قبل الأخير.
وضع يوسف نياكيتي الاتفاق في المقدمة مبكرًا بعد 3 دقائق وعادل بوريس جودال النتيجة للعدالة قبل الاستراحة.
وفي الدقيقة 48 أضاف ماركوس أنتونسون الهدف الثاني للعدالة الذي تلقى ضربة موجعة بعد ذلك بطرد كريستوفر جونزاليس في الدقيقة 70 ليستفيد الاتفاق من الموقف، وسجل هدفين في غضون 7 دقائق عبر روبن كوايسون من ركلة جزاء في الدقيقة 75 والبرازيلي فيتينيو في الدقيقة 82.