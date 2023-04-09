زوجة فالفيردي تعلق على شجاره مع أليكس باينا

علقت مينا بونينو زوجة الأورغواياني فيدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد على شجاره مع أليكس باينا لاعب فياريال بعد خسارة الميرنغي 2/3 أمام منافسه في الليغا.

وقالت تقارير إسبانية إن فالفيردي انتظر باينا بجوار حافلة فياريال عقب مباراة الفريقين وقال للاعب فياريال: "كرر ما قلته لي في الملعب عن ابني"، ثم ضربه بلكمة في الوجه.

وأوضحت أن تصرف فالفيردي تجاه أليكس بينا لأن الأخير قال لفالفيردي "ابكِ الآن لأن ابنك لن يولد" في مباراة ريال مدريد وفياريال بكأس ملك إسبانيا يوم 19 يناير الماضي.