3 مطالب رسمية من الأهلي لاتحاد الكرة بشأن أزمة كهربا
وجه مجلس إدارة النادي الأهلي المصري 3 طلبات إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن القرارات التي صدرت مؤخرا عن لجنة الانضباط بحق النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالمنعم "كهربا".
وكان النادي الأهلي تقدم بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المحلي للعبة فيما يتعلق بعقوبة لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا".
وناقش المجلس الأحمر في اجتماعه، اليوم الأربعاء، التوصية المرفوعة من اللجنة القانونية بشأن القرارات التي صدرت مؤخرا عن لجنة الانضباط بحق النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالمنعم "كهربا".
وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي القرارات الأتية بشأن أزمة كهربا
- اعتماد المذكرة العاجلة التي تقدمت بها اللجنة القانونية بالنادي للاتحاد المصري لكرة القدم حيال العقوبات الصادرة، وتأجيل قرار المجلس بهذا الخصوص لحين استبيان موقف الاتحاد من هذه المذكرة، خاصةً أن القرارات المشار إليها تفتقد كل قواعد العدالة.
- مطالبة اتحاد الكرة بالإعلان للرأي العام عن أسباب قيام لجنة الانضباط بالبت في شكاوى دون الأخرى، بعدما تجاهلت هذه اللجنة العديد من الشكاوى التي تقدم بها النادي، مدعومة بالمستندات ضد تجاوزات "فجة" واتهامات باطلة وقعت بحق النادي الأهلي ومسؤوليه، ولم يتم الرد عليها حتى الآن.
- مطالبة اتحاد الكرة بالكشف عن أسباب تسريب "العقوبات" بحق النادي ولاعبه محمود كهربا عبر وسائل الإعلام قبل الإعلان عنها رسميا، بما يخرق قواعد "فيفا" في حتمية سرية المداولات والقرارات التي تصدر عن اللجان القانونية.
وكذلك المطالبة بالكشف عن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد حيال المتسبب في هذا "التسريب" حفاظا على المصداقية أمام الجمعية العمومية للاتحاد وجماهير الكرة المصرية.
يذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري عاقبت كهربا بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه (32366 دولارا)، بعدما اشتكى الغريم الزمالك من "سوء سلوك اللاعب بترديد هتافات مع جماهير الأهلي" بعد لقاء قمة بين الفريقين بالدوري في يناير كانون الثاني الماضي انتهى بفوز الأهلي 3-صفر.
كما عوقب الأهلي بغرامة قدرها 200 ألف جنيه لما بدر من جماهيره من سباب.
كما منعت لجنة الانضباط رئيس الزمالك مرتضى منصور من دخول الملاعب لمدة شهرين إثر هجومه على اللاعب بعد تلك الهتافات.
وحسب اتحاد الكرة المصري سيتمكن كهربا من المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بمجرد قبول لجنة التظلمات استئناف النادي الأهلي على العقوبة.
وأشارت تقارير محلية إلى أن الأهلي يدرس الانسحاب من مباراة كأس السوبر المحلية أمام الزمالك، الشهر المقبل، في دولة الإمارات اعتراضا على هذه العقوبات.
ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 53 نقطة من 21 مباراة متقدما بفارق خمس نقاط عن ملاحقه المباشر فيوتشر الذي خاض 23 مباراة.