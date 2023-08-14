وفاة عامل في حادث بملعب إيفرتون الجديد

أعلن إيفرتون الإنجليزي، الإثنين، وفاة رجل في حادث أثناء عمله بملعب إيفرتون الجديد في براملي مور دوك في ليفربول.

وقال موقع "ليفربول إيكو" إن رجلا يبلغ من العمر 26 عاما أصيب بجروح في الرأس؛ جراء حادث تضمن "آلات ثقيلة"، وتم نقله إلى مستشفى قبل إعلان وفاته.

وأضاف إيفرتون: "نشعر بصدمة وحزن بسبب الحادث المأساوي الذي وقع اليوم، وقلوبنا مع أسرة وأصدقاء العامل".

وقال إيفرتون إن السلطات المعنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وتفاصيله كاملة.