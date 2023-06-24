الزمالك يتأهل لدور الـ 8 بكأس مصر على حساب فاركو
تأهل الزمالك إلى دور الثمانية بكأس مصر لكرة القدم بفوزه 3-1 على فاركو اليوم الجمعة.
تقدم بطل الدوري في الموسمين الماضيين عبر أحمد مصطفى (زيزو) من ركلة جزاء في الدقيقة 20 بعد تعرضه لعرقلة.
وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول أضاف مصطفى شلبي الهدف الثاني بتسديدة جانبية متقنة من خارج منطقة الجزاء.
وأحرج فاركو منافسه في بداية الشوط الثاني حين قلص عمر جمال الفارق بتسديدة قريبة المدى.
وعانى فريق المدرب خوان كارلوس أوسوريو حتى ضمن الانتصار في الدقيقة 89 بهدف الظهير أحمد فتوح من تسديدة مرت بين قدمي الحارس بعد تبادل رائع للكرة مع المغربي أحمد بلحاج.
ويلتقي الزمالك مع "المقاولون العرب" من أجل مقعد في المربع الذهبي.
وفي وقت سابق تغلب البنك الأهلي على "طلائع الجيش" بركلات الترجيح 8-7 بقيادة الحارس محمد أبو جبل الذي تصدى لثلاث ركلات، وسدد ركلة بنجاح بعد التعادل 1-1، وتأهل لمواجهة بيراميدز في دور الثمانية.