الزمالك يتأهل لدور الـ 8 بكأس مصر على حساب فاركو

تقدم بطل الدوري في الموسمين الماضيين عبر أحمد مصطفى (زيزو) من ركلة جزاء في الدقيقة 20 بعد تعرضه لعرقلة.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول أضاف مصطفى شلبي الهدف الثاني بتسديدة جانبية متقنة من خارج منطقة الجزاء.

وأحرج فاركو منافسه في بداية الشوط الثاني حين قلص عمر جمال الفارق بتسديدة قريبة المدى.

وعانى فريق المدرب خوان كارلوس أوسوريو حتى ضمن الانتصار في الدقيقة 89 بهدف الظهير أحمد فتوح من تسديدة مرت بين قدمي الحارس بعد تبادل رائع للكرة مع المغربي أحمد بلحاج.