رسميًا.. هالاند لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي باختيار رابطة المحترفين

وكان روبن دياز مدافع مانشستر سيتي قد حصل على جائزة أفضل لاعب باختيار رابطة المحترفين في موسمه الأول مع مانشستر سيتي أيضا، وحصد كيفين دي بروين عليها مرتين من قبل في موسم 2019\2020 و2021\2022، وهذا الموسم الرابع على التوالي الذي يحصل فيه لاعب من مانشستر سيتي على لاعب الموسم.

كما فاز فينسينت كومباني بالجائزة في 2011/2012.

وضمن مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي، وسيلعب مع مانشستر يونايتد يوم 3 يونيو في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ومع إنتر ميلان يوم 10 يونيو في نهائي دوري أبطال أوروبا.