منذ رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان وانتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2024، دخل النادي الباريسي حقبة هي الأكثر نجاحًا في تاريخه من حيث عدد البطولات المحققة.

وتوج باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا، بلقب كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم بفوزه بركلات الترجيح 4-3 على توتنهام هوتسبير بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2.

المدرب لويس إنريكي غيّر سياسة التعاقدات المعتادة، متخليًا عن جلب الأسماء الكبيرة التي اعتاد عليها النادي مثل ديفيد بيكهام وزلاتان إبراهيموفيتش وليونيل ميسي وسيرخيو راموس، ومراهناً على اللعب الجماعي والمواهب الشابة.

وأسفر هذا التوجه الجديد عن بروز أسماء لامعة داخل الفريق، مثل عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا وفيتينيا وجواو نيفيش وديزيري دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا، ليقدموا كرة جماعية أعادت الفريق إلى قمة أوروبا.

منذ رحيل مبابي، توج باريس سان جيرمان بخمسة ألقاب كبرى:

1/ دوري أبطال أوروبا 2024-2025، وهو الأول في تاريخ النادي.

2/ كأس السوبر الأوروبي 2025، بعد الفوز على توتنهام هوتسبير بركلات الترجيح.

3/ الدوري الفرنسي موسم 2024-2025.

4/ كأس فرنسا في موسم 2024-2025.

5/ أضاف الفريق لقب كأس السوبر الفرنسي في 2025، محققًا ثلاثية محلية تاريخية في موسم 2024-2025.

وتمثل هذه الفترة أزهى عصور باريس سان جيرمان، حيث جمع بين السيطرة المحلية والتتويج القاري.