روديغير يرد من جديد على طقوسه الإسلامية في الصورة الرسمية لألمانيا

وأجاب المدافع الألماني عن ذلك بالقول: "تم التقاط الصورة التي أظهر فيها رافعا السبابة اليمنى كجزء من جلسة التصوير الرسمية لبطولة كأس الأمم الأوروبية، هذا الأمر قام به عشرات اللاعبين الآخرين من جميع الفرق الأوروبية والتقطوا صورا بهذه الوضعية"

وأضاف نجم ريال مدريد الذي كان ضمن تشكيلة ألمانيا في الفوز على اسكتلندا (5 ـ 1) أمس الجمعة: "هناك أكثر من 50 صورة للاعبين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن مصور الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو الذي طلبها بهذه الطريقة على وجه الدقة، لقد شرحت بالتفصيل موقفي في هذه المناقشة في مارس الماضي، وبالطبع لا يزال الجدل نفسه بتلك الطريقة ولن يتغير أبدًا".