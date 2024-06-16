روديغير يرد من جديد على طقوسه الإسلامية في الصورة الرسمية لألمانيا
علق مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديغر من جديد على الجدل الدائر حول رفعه السبابة خلال التقاط الصورة الرسمية لمنتخب المانشافت قبل نهائيات كأس أمم أوروبا 2024.
وأثارت طريقة روديغر في الاحتفال عند تسجيل الأهداف أو تحقيق الانتصارات، وفي التقاط الصورة الرسمية جدلا كبيرا وتساؤلات حول طقوسه الإسلامية التي تحدث عنها في أكثر من مناسبة سواء في مشاركاته مع ألمانيا أو مع ريال مدريد.
وأجاب المدافع الألماني عن ذلك بالقول: "تم التقاط الصورة التي أظهر فيها رافعا السبابة اليمنى كجزء من جلسة التصوير الرسمية لبطولة كأس الأمم الأوروبية، هذا الأمر قام به عشرات اللاعبين الآخرين من جميع الفرق الأوروبية والتقطوا صورا بهذه الوضعية"
وأضاف نجم ريال مدريد الذي كان ضمن تشكيلة ألمانيا في الفوز على اسكتلندا (5 ـ 1) أمس الجمعة: "هناك أكثر من 50 صورة للاعبين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن مصور الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو الذي طلبها بهذه الطريقة على وجه الدقة، لقد شرحت بالتفصيل موقفي في هذه المناقشة في مارس الماضي، وبالطبع لا يزال الجدل نفسه بتلك الطريقة ولن يتغير أبدًا".
وتعرض روديغر إلى كثير من الأسئلة من قبل الصحفيين، فضلا عن اتهامه بالانتماء لتنظيمات إرهابية مثلما حصل في شهر مارس الماضي عندما تعرض لحملة شرسة، بعد نشره صورته على "إنستغرام" رافعًا إصبع السبابة أيضًا على سجادة الصلاة، وادّعى صحفي ألماني في صحيفة "بيلد" أن ردويغر يدين بأفكار إرهابية.
ووقتها أصدر النجم الألمانى بيانًا مدافعًا عن نفسه وعن الإسلام، مؤكدًا أن إشارته تعني التوحيد، والإيمان بإله واحد هو الله.