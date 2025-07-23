منعزل عن العالم.. أول تعليق من مرتضى منصور حول مرض حسن شحاتة

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، رسالة دعم مفاجئة إلى حسن شحاتة، أسطورة ومدرب الفريق الأبيض الأسبق، بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها وأجبرته على دخول المستشفى؛ ما استدعى خضوعه لجراحة عاجلة.

وكان شحاتة اشتكى من بعض الأعراض الصحية؛ ما استدعى إخضاعه لسلسلة من الفحوص الطبية الدقيقة، التي كشفت إصابته بمرض "الصفراء".

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وخضع شحاتة، لجراحة، يوم الاثنين الماضي، والتي تكللت بالنجاح، ليغادر المدرب التاريخي لمنتخب مصر المستشفى بعد استقرار وتحسن حالته الصحية.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا قال فيه إن "المعلم" أجرى الجراحة بنجاح، وغادر غرفة العمليات بعد استعادة وعيه بالكامل.

وأشار البيان إلى أن حالته الصحية مستقرة الآن؛ ما سمح له بمغادرة المستشفى بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.

وكتب مرتضى منصور من جانبه، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "المعلم المحترم كابتن حسن شحاتة سلامتك، للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم وعلمت بالصدفة".

وأضاف: "معزتك ومحبتك وتقديرك في قلبي كبير، أعتذر لتخلفي عن زيارتك. تمنياتي لك بالشفاء العاجل بإذن الله".

ويأتي هذا الدعم المفاجئ من مرتضى منصور بعد عدة أزمات قوية سابقة بينه وبين شحاتة، حيث قرر سابقا حذف اسم "المعلم" من منشآت القلعة البيضاء، على خلفية عدم حضوره لاجتماع اللاعبين القدامى، كما كان ينتقده دائما في تصريحاته التلفزيونية.

وقاد حسن شحاتة سابقا منتخب مصر للتتويج بثلاثية متتالية لكأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 2006 إلى 2010 وهو أول مدرب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة.

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وخلال مشواره التدريبي قاد شحاتة عدة فرق داخل وخارج مصر أبرزها الزمالك والمقاولون العرب وبتروجت، إلى جانب الدفاع الجديدي المغربي والعربي القطري.

وعمل حسن شحاتة كذلك في التحليل التلفزيوني إلى جانب العمل كمستشار رياضي لنادي ماورفيرك النمساوي ما بين 2018 و2020.

وحرصت الأندية المصرية على مساندة ودعم أسطورة الكرة، حسن شحاتة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال فترة تواجده بالمستشفى.